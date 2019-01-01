У Луцьку відкрили фотовиставку про мам особливих діток. ФОТО

У культурно-розважальному центрі “Адреналін сіті” відбулося відкриття фотовиставки про матеріі, що виховують дітей з інвалідністю в рамках благодійного проекту “Я особлива”.Проект започаткувала волонтерка Людмила Омокох та ГО “Ресурсний центр “Кольорова капустинка”, - повідомили на сайті луцької мерії.Його мета - підтримати сім'ї, які виховують дитину з особливими потребами, підвищити інтерес громадськості до соціально-незахищених верств населення, залучення якомога більшої кількості меценатів та благодійників, спонукаючи суспільство бути більш відкритим до чужих проблем.Як розповіла організаторка, волонтер Людмила Омокох, для участі у цьому фотопроекті зголосилося понад сотня жінок, які виховують дітей з особливими потребами.“Учасницями фотовиставки стали 12 особливих мам. Задля того, аби бути поруч зі своїми дітками, допомогти їм боротися з хворобами, ці жінки жертвують своєю кар’єрою, молодістю. Вони, як ніхто, заслуговують нашої уваги та подарунків”, - акцентувала вона.Учасниці проекту отримали клубні картки, сертифікати на розваги від КРЦ “Адреналін Сіті” та інші подарунки.На фотовиставці представлені роботита. Триватиме вона до кінця наступного тижня.