У Луцьку відкрили фотовиставку про мам особливих діток. ФОТО
Сьогодні, 17:32
У культурно-розважальному центрі “Адреналін сіті” відбулося відкриття фотовиставки про матеріі, що виховують дітей з інвалідністю в рамках благодійного проекту “Я особлива”.
Проект започаткувала волонтерка Людмила Омокох та ГО “Ресурсний центр “Кольорова капустинка”, - повідомили на сайті луцької мерії.
Його мета - підтримати сім'ї, які виховують дитину з особливими потребами, підвищити інтерес громадськості до соціально-незахищених верств населення, залучення якомога більшої кількості меценатів та благодійників, спонукаючи суспільство бути більш відкритим до чужих проблем.
Як розповіла організаторка, волонтер Людмила Омокох, для участі у цьому фотопроекті зголосилося понад сотня жінок, які виховують дітей з особливими потребами.
“Учасницями фотовиставки стали 12 особливих мам. Задля того, аби бути поруч зі своїми дітками, допомогти їм боротися з хворобами, ці жінки жертвують своєю кар’єрою, молодістю. Вони, як ніхто, заслуговують нашої уваги та подарунків”, - акцентувала вона.
Учасниці проекту отримали клубні картки, сертифікати на розваги від КРЦ “Адреналін Сіті” та інші подарунки.
На фотовиставці представлені роботи Юрія Бочка, Дарини Зінькевич, Андрія Тарасюка, Юлії Серховець, Андрія Луцького та Тетяни Юрчук. Триватиме вона до кінця наступного тижня.
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Проект започаткувала волонтерка Людмила Омокох та ГО “Ресурсний центр “Кольорова капустинка”, - повідомили на сайті луцької мерії.
Його мета - підтримати сім'ї, які виховують дитину з особливими потребами, підвищити інтерес громадськості до соціально-незахищених верств населення, залучення якомога більшої кількості меценатів та благодійників, спонукаючи суспільство бути більш відкритим до чужих проблем.
Як розповіла організаторка, волонтер Людмила Омокох, для участі у цьому фотопроекті зголосилося понад сотня жінок, які виховують дітей з особливими потребами.
“Учасницями фотовиставки стали 12 особливих мам. Задля того, аби бути поруч зі своїми дітками, допомогти їм боротися з хворобами, ці жінки жертвують своєю кар’єрою, молодістю. Вони, як ніхто, заслуговують нашої уваги та подарунків”, - акцентувала вона.
Учасниці проекту отримали клубні картки, сертифікати на розваги від КРЦ “Адреналін Сіті” та інші подарунки.
На фотовиставці представлені роботи Юрія Бочка, Дарини Зінькевич, Андрія Тарасюка, Юлії Серховець, Андрія Луцького та Тетяни Юрчук. Триватиме вона до кінця наступного тижня.
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