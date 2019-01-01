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На Волині почали оновлювати храм, який належав МП

На Волині почали оновлювати храм, який належав МП
Свято-Миколаївський храм, що у Жидичині, взялися оновлювати.

Про це у Facebook повідомив архімандрит Константин Марченко.

"З Божою допомогою продовжуємо оновлювати древній Свято-Миколаївський храм. Радістю сьогоднішнього дня є капітально відреставрований пасхальний трисвічник. Також маємо нові великі підсвічники та огаркозбирачі. Враховуючи наплив людей на службах та паломників (лише нині дві паломницькі групи!!!) - ці в три рази більші свічники стануть вірянам в нагоді. Загальна сума оновлення сягає майже 20 000 тис грн. Дякуємо Богу за Його велику милість до нас грішних.

П. С. Ніколи не робив такого, але нинішня ситуація змушує мене, свого роду, публічно звітуватися перед громадою. Люди потребують бачити реальні зміни!" - йдеться у повідомленні.

На Волині почали оновлювати храм, який належав МП
На Волині почали оновлювати храм, який належав МП
На Волині почали оновлювати храм, який належав МП


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Нагадаємо, 23 лютого настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ (МП) села Жидичин, протоієрей Володимир Гелета відкрив прицільний вогонь з вогнепальної зброї по людях, які мирно грілися біля вогнища охороняючи храм. Окрім того, на території Жидичинського монастиря підпалили хліви з худобою.

Напередодні ж, 17 лютого, у селі Жидичин відбулися збори релігійної громади, на яких проголосували за перехід Свято-Миколаївського храму до ПЦУ.

Релігійна громада Святителя Миколая Чудотворця села Жидичин першою юридично перейшла до Православної церкви України.

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Теги: церква, оновлення, Волинь
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