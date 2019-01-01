У Харкові на цвинтарі знайшли тіло немовляти, замотане в ганчірку і пакет





У Харкові на міському цвинтарі, що на вулиці Академіка Павлова, знайшли тіло немовляти у поліетиленовому пакеті, - пише



Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.



"Померлого хлопчика, віком до 1 місяця, виявили 21 березня на міському кладовищі. Повідомлення надійшло від 54-річного мешканця міста Харкова о 18:44", - розповіли правоохоронці.



За словами чоловіка, на кладовищі він збирав сміття та металобрухт, коли помітив полімерний пакет чорного кольору, обмотаний липкою стрічкою. У пакеті в тканину червоного кольору було замотане дитину.



Наразі правоохоронці відправили тіло немовляти до моргу для встановлення причини смерті. Попередньо відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Всі обставини та особи, причетні до злочину, встановлюються.

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