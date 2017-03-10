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На Волині продовжують красти дорожні знаки

На Волині продовжують красти дорожні знаки
У Володимир-Волинському районі на трасі покрали дорожні знаки.

Із заявою до поліції 21 березня звернулося Ковельське ШБУ, - пише Володимир медіа.

Так, під час інспектування дороги, яка проходить територією Володимир-Волинського району, працівники виявили крадіжку дорожніх знаків.

Суму збитків встановлюють. Наразі тривають пошуки зловмисників.

Нагадаємо, що нещодавно на трасі «Володимир-Волинський – Луцьк» покрали дорожні знаки.

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Теги: дорожні знаки, крадіжка
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