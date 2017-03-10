На Волині продовжують красти дорожні знаки
Сьогодні, 18:10
У Володимир-Волинському районі на трасі покрали дорожні знаки.
Із заявою до поліції 21 березня звернулося Ковельське ШБУ, - пише Володимир медіа.
Так, під час інспектування дороги, яка проходить територією Володимир-Волинського району, працівники виявили крадіжку дорожніх знаків.
Суму збитків встановлюють. Наразі тривають пошуки зловмисників.
Нагадаємо, що нещодавно на трасі «Володимир-Волинський – Луцьк» покрали дорожні знаки.
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Із заявою до поліції 21 березня звернулося Ковельське ШБУ, - пише Володимир медіа.
Так, під час інспектування дороги, яка проходить територією Володимир-Волинського району, працівники виявили крадіжку дорожніх знаків.
Суму збитків встановлюють. Наразі тривають пошуки зловмисників.
Нагадаємо, що нещодавно на трасі «Володимир-Волинський – Луцьк» покрали дорожні знаки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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