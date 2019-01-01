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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 23 і 24 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 23 і 24 березня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу і в неділю в Любешеві, Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі опадів не передбачається.

У неділю в Луцьку, Маневичах висока ймовірність дощу. Температура повітря вночі від -1 до +4 градусів, удень до +9…+11.

Вітер північно-західний, південно-західний, північний і західний, 1-5 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями - дощ.

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Теги: погода, прогноз
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