Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 23 і 24 березня
Сьогодні, 20:00
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.
У суботу і в неділю в Любешеві, Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі опадів не передбачається.
У неділю в Луцьку, Маневичах висока ймовірність дощу. Температура повітря вночі від -1 до +4 градусів, удень до +9…+11.
Вітер північно-західний, південно-західний, північний і західний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями - дощ.
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У суботу і в неділю в Любешеві, Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі опадів не передбачається.
У неділю в Луцьку, Маневичах висока ймовірність дощу. Температура повітря вночі від -1 до +4 градусів, удень до +9…+11.
Вітер північно-західний, південно-західний, північний і західний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями - дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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