У Луцьку розкажуть, як розкрутити інтернет-магазин





Захід відбудеться 27 березня о 18:00 у бізнес-центрі «Директорія» (вулиця Винниченка, 26).



Перед початком роботи в інтернет-бізнесі завжди виникають питання: з якої реклами почати, щоб було дешево і багато продажів, як протестувати нішу і побудувати стратегію поведінки на цьому ринку, що робити, якщо налаштували рекламу, але продажів немає, як збільшити трафік, як менше витрачати і більше заробляти тощо.

Тож організатори готують воркшоп, аби розповісти про те, що найбільше бентежитьー як уникнути зливів бюджету і витиснути максимум клієнтів із вашої реклами.



Спікер – засновник компанії Artefact.St Андрій Сірук – має більше 12 років досвіду у сфері інтернет-маркетингу. Він – учасник програми RISING STARS від Google, виступав на заходах в межах України та за кордоном (авторські спеціалізовані семінари для туристичного бізнесу також Lviv Freelance Forum, Lviv eCommerce Forum, Volyn Marketing Hub, West Marketing Forum, West Media Forum та інші). До того ж, Андрій Сірук – викладач курсів junior ceo school. На його рахунку – більше 100 відвіданих заходів у сфері інтернет-маркетингу, досвід роботи з понад 400 клієнтами, близько 350 з них – інтернет-магазини. Тож йому точно буде чим поділитися з учасниками заходу.



На зустрічі вам розкажуть:



- Про налаштування відслідковування дій користувача на сайті (GoogleAnalytics+calltracking)

- Воронка продажів інтернет-магазину

- Який інструмент буде актуальним на кожному з етапів (е-mail розсилки, соцмережі, прайс-агрегатори, Google ads, SEO)

- Яких результатів варто очікувати - реальні кейси.



Вам запропонують чіткий алгоритм дій, після чого ви сформуєте або скоригуєте стратегію просування свого інтернет-магазину так, щоб кожна вкладена гривня принесла максимум ефекту.



Кому це буде цікаво:



- Власникам інтернет-магазинів та тим, хто планує почати цю справу

- Маркетологам-практикам

- СЕО

- Менеджерам

- Усім, кому цікавий інтернет-маркетинг



Вхід платний, вартість – 200 гривень.



- Реєстрація учасників 18:00-18:15

- Виступ спікера 18:15-20:30

- Запитання і обговорення 20:30-21:00



Координатор заходу:



Реєстрація за посиланням









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