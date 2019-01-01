Для лучан, які самостійно не можуть відвідати ЦНАП, діє послуга «мобільний адміністратор»
Сьогодні, 19:21
У Луцьку в ЦНАПі для людей, які не можуть самостійно відвідати установу, надається послуга "Мобільний адміністратор".
Про це йдеться на сторінці департаменту у facebook.
Для замовлення послуги з виїздом до замовників необхідно попередньо заповнити відповідну форму за посиланням https://my.su/t7c3t або зателефонувати за номером 777 888.
Послуга надається громадянам з обмеженими можливостями чи обмеженими у пересуванні, шляхом виїзду адміністратора зі спеціальною валізою, оснащеною всім необхідним обладнанням для обслуговування за принципом віддаленого робочого місця.
Послуга «Мобільний адміністратор» надається на всі адміністративні послуги, окрім оформлення біометричних документів і є безкоштовною.
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Про це йдеться на сторінці департаменту у facebook.
Для замовлення послуги з виїздом до замовників необхідно попередньо заповнити відповідну форму за посиланням https://my.su/t7c3t або зателефонувати за номером 777 888.
Послуга надається громадянам з обмеженими можливостями чи обмеженими у пересуванні, шляхом виїзду адміністратора зі спеціальною валізою, оснащеною всім необхідним обладнанням для обслуговування за принципом віддаленого робочого місця.
Послуга «Мобільний адміністратор» надається на всі адміністративні послуги, окрім оформлення біометричних документів і є безкоштовною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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