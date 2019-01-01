Для лучан, які самостійно не можуть відвідати ЦНАП, діє послуга «мобільний адміністратор»

У Луцьку в ЦНАПі для людей, які не можуть самостійно відвідати установу, надається послуга "Мобільний адміністратор".Про це йдеться на сторінці департаменту у facebook.Для замовлення послуги з виїздом до замовників необхідно попередньо заповнити відповідну форму за посиланням https://my.su/t7c3t або зателефонувати за номером 777 888.Послуга надається громадянам з обмеженими можливостями чи обмеженими у пересуванні, шляхом виїзду адміністратора зі спеціальною валізою, оснащеною всім необхідним обладнанням для обслуговування за принципом віддаленого робочого місця.Послуга «Мобільний адміністратор» надається на всі адміністративні послуги, окрім оформлення біометричних документів і є безкоштовною.