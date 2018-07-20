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На Волині змагались юні рятувальники. ВІДЕО

На Волині змагались юні рятувальники. ВІДЕО
У четвер, 21 березня, у Палаці учнівської молоді імені Івана Франка міста Ковеля відбувся перший зональний етап обласного XXV Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних, участь в якому взяли команди: «Іскринки» з Ківерцівського, «Екстрім» з Любешівського, «Запальнички» з Маневицького, «Fire girls» з Колодяжненської ОТГ Ковельського районів та команда «Anti-Fire» з міста Ковеля.

Повідомляє Управління ДСНС України у Волинській області.

У конкурсі «Домашнє завдання» всі команди на досить високому рівні демонстрували свої знання з правил безпеки життєдіяльності, акторські здібності і вокальну майстерність. Новинкою цьогорічного фестивалю був конкурс «Відеоролик соціальної реклами», який містив у собі інформаційно-роз’яснювальний матеріал у вигляді короткого відеоролику з тематики безпеки.

Фестиваль підтвердив, що діти самі усвідомлюють небезпеку порушення правил пожежної безпеки та знають, як діяти в умовах надзвичайних ситуацій.

Дивлячись на щасливі обличчя учасників напруженої боротьби, які під час закриття Фестивалю радісно обмінювалися враженнями, стало зрозуміло, що фестиваль продовжує запалювати нові зірки і надзвичайних ситуацій на Волині буде значно менше, завдяки таким розумним і талановитим дітям.

Перемогу на зональному етапі здобула команда «Іскринки» з села Дерно Ківерцівського району. Переможці та лауреати отримали грамоти, солодощі і цінні подарунки.

Призери вийшли у фінал і візьмуть участь в обласному етапі фестивалю, який проходитиме в травні у місті Луцьку. Організаторами фестивалю є Управління ДСНС України у Волинській області, Добровільне пожежне товариство Волині та Управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА.
На Волині змагались юні рятувальники. ВІДЕО

На Волині змагались юні рятувальники. ВІДЕО

На Волині змагались юні рятувальники. ВІДЕО

На Волині змагались юні рятувальники. ВІДЕО

На Волині змагались юні рятувальники. ВІДЕО



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Теги: рятувальники, дружини, фестиваль, ДСНС
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