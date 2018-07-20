На Волині змагались юні рятувальники. ВІДЕО
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У четвер, 21 березня, у Палаці учнівської молоді імені Івана Франка міста Ковеля відбувся перший зональний етап обласного XXV Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних, участь в якому взяли команди: «Іскринки» з Ківерцівського, «Екстрім» з Любешівського, «Запальнички» з Маневицького, «Fire girls» з Колодяжненської ОТГ Ковельського районів та команда «Anti-Fire» з міста Ковеля.
Повідомляє Управління ДСНС України у Волинській області.
У конкурсі «Домашнє завдання» всі команди на досить високому рівні демонстрували свої знання з правил безпеки життєдіяльності, акторські здібності і вокальну майстерність. Новинкою цьогорічного фестивалю був конкурс «Відеоролик соціальної реклами», який містив у собі інформаційно-роз’яснювальний матеріал у вигляді короткого відеоролику з тематики безпеки.
Фестиваль підтвердив, що діти самі усвідомлюють небезпеку порушення правил пожежної безпеки та знають, як діяти в умовах надзвичайних ситуацій.
Дивлячись на щасливі обличчя учасників напруженої боротьби, які під час закриття Фестивалю радісно обмінювалися враженнями, стало зрозуміло, що фестиваль продовжує запалювати нові зірки і надзвичайних ситуацій на Волині буде значно менше, завдяки таким розумним і талановитим дітям.
Перемогу на зональному етапі здобула команда «Іскринки» з села Дерно Ківерцівського району. Переможці та лауреати отримали грамоти, солодощі і цінні подарунки.
Призери вийшли у фінал і візьмуть участь в обласному етапі фестивалю, який проходитиме в травні у місті Луцьку. Організаторами фестивалю є Управління ДСНС України у Волинській області, Добровільне пожежне товариство Волині та Управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА.
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Повідомляє Управління ДСНС України у Волинській області.
У конкурсі «Домашнє завдання» всі команди на досить високому рівні демонстрували свої знання з правил безпеки життєдіяльності, акторські здібності і вокальну майстерність. Новинкою цьогорічного фестивалю був конкурс «Відеоролик соціальної реклами», який містив у собі інформаційно-роз’яснювальний матеріал у вигляді короткого відеоролику з тематики безпеки.
Фестиваль підтвердив, що діти самі усвідомлюють небезпеку порушення правил пожежної безпеки та знають, як діяти в умовах надзвичайних ситуацій.
Дивлячись на щасливі обличчя учасників напруженої боротьби, які під час закриття Фестивалю радісно обмінювалися враженнями, стало зрозуміло, що фестиваль продовжує запалювати нові зірки і надзвичайних ситуацій на Волині буде значно менше, завдяки таким розумним і талановитим дітям.
Перемогу на зональному етапі здобула команда «Іскринки» з села Дерно Ківерцівського району. Переможці та лауреати отримали грамоти, солодощі і цінні подарунки.
Призери вийшли у фінал і візьмуть участь в обласному етапі фестивалю, який проходитиме в травні у місті Луцьку. Організаторами фестивалю є Управління ДСНС України у Волинській області, Добровільне пожежне товариство Волині та Управління освіти, науки та молоді Волинської ОДА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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