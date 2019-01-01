«Волиньгаз» не хоче перераховувати тарифи. ВІДЕО





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Раніше НКРЕКП прийняла постанову, де зобов’язала нараховувати спожитий газ в залежності від умов, в яких знаходиться лічильник. Якщо в приміщенні коефіцієнт становив менше одного відсотка. Якщо прилад обліку на вулиці, коефіцієнт зростав більш як в чотири рази. Облгази порахували весь спожитий газ по повній. Відтак, коли торік у жовтні в середньому обсяги донарахувань становили 1 – 1,5 % від обсягу споживання, то вже в грудні-січні зросли до 10%.



Зважаючи на це, НКРЕКП прийняла 42 рішення про заборону донарахування додаткових обсягів.



Комісія планує



Оператори ж газорозподільних мереж не згодні з висновками перевірок щодо приведення газу до стандартних умов, які провела НКРЕКП, та будуть оскаржувати їх в судах.



Пояснюють, що акти перевірок були написані за єдиним шаблоном і першими інформацію про зміст цих актів отримали не оператори ГРМ, а представники державного монополіста НАК “Нафтогаз України”.

Представники облгазів стверджують, що керуються чинними нормами законодавства: Законом “Про ринок природного газу”, Кодексом газорозподільних систем та Типовим договіром розподілу природного газу. У всіх цих документах сказано, що комерційний облік має бути приведений до стандартних умов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. “Волиньгаз” нараховував додаткові обсяги газу споживачам. Це підтвердили спільні перевірки НКРЕКП та Нафтогазу. Порушення виявили в трьох газорозподільчих компаніях: “Вінницягаз”, “Волиньгаз” та “Київоблгаз”.Йдется в сюжеті 12 каналу Раніше НКРЕКП прийняла постанову, де зобов’язала нараховувати спожитий газ в залежності від умов, в яких знаходиться лічильник. Якщо в приміщенні коефіцієнт становив менше одного відсотка. Якщо прилад обліку на вулиці, коефіцієнт зростав більш як в чотири рази. Облгази порахували весь спожитий газ по повній. Відтак, коли торік у жовтні в середньому обсяги донарахувань становили 1 – 1,5 % від обсягу споживання, то вже в грудні-січні зросли до 10%.Зважаючи на це, НКРЕКП прийняла 42 рішення про заборону донарахування додаткових обсягів.Комісія планує оштрафувати ці облгази на 850 тисяч гривень . Більше того, регулятор обіцяє зобов’язити їх провести перерахунок обсягів споживання для всіх побутових користувачів.Оператори ж газорозподільних мереж не згодні з висновками перевірок щодо приведення газу до стандартних умов, які провела НКРЕКП, та будуть оскаржувати їх в судах.Пояснюють, що акти перевірок були написані за єдиним шаблоном і першими інформацію про зміст цих актів отримали не оператори ГРМ, а представники державного монополіста НАК “Нафтогаз України”.Представники облгазів стверджують, що керуються чинними нормами законодавства: Законом “Про ринок природного газу”, Кодексом газорозподільних систем та Типовим договіром розподілу природного газу. У всіх цих документах сказано, що комерційний облік має бути приведений до стандартних умов.

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