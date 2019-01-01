«Волиньгаз» не хоче перераховувати тарифи. ВІДЕО
Сьогодні, 08:26
“Волиньгаз” нараховував додаткові обсяги газу споживачам. Це підтвердили спільні перевірки НКРЕКП та Нафтогазу. Порушення виявили в трьох газорозподільчих компаніях: “Вінницягаз”, “Волиньгаз” та “Київоблгаз”.
Йдется в сюжеті 12 каналу.
Раніше НКРЕКП прийняла постанову, де зобов’язала нараховувати спожитий газ в залежності від умов, в яких знаходиться лічильник. Якщо в приміщенні коефіцієнт становив менше одного відсотка. Якщо прилад обліку на вулиці, коефіцієнт зростав більш як в чотири рази. Облгази порахували весь спожитий газ по повній. Відтак, коли торік у жовтні в середньому обсяги донарахувань становили 1 – 1,5 % від обсягу споживання, то вже в грудні-січні зросли до 10%.
Зважаючи на це, НКРЕКП прийняла 42 рішення про заборону донарахування додаткових обсягів.
Комісія планує оштрафувати ці облгази на 850 тисяч гривень. Більше того, регулятор обіцяє зобов’язити їх провести перерахунок обсягів споживання для всіх побутових користувачів.
Оператори ж газорозподільних мереж не згодні з висновками перевірок щодо приведення газу до стандартних умов, які провела НКРЕКП, та будуть оскаржувати їх в судах.
Пояснюють, що акти перевірок були написані за єдиним шаблоном і першими інформацію про зміст цих актів отримали не оператори ГРМ, а представники державного монополіста НАК “Нафтогаз України”.
Представники облгазів стверджують, що керуються чинними нормами законодавства: Законом “Про ринок природного газу”, Кодексом газорозподільних систем та Типовим договіром розподілу природного газу. У всіх цих документах сказано, що комерційний облік має бути приведений до стандартних умов.
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Йдется в сюжеті 12 каналу.
Раніше НКРЕКП прийняла постанову, де зобов’язала нараховувати спожитий газ в залежності від умов, в яких знаходиться лічильник. Якщо в приміщенні коефіцієнт становив менше одного відсотка. Якщо прилад обліку на вулиці, коефіцієнт зростав більш як в чотири рази. Облгази порахували весь спожитий газ по повній. Відтак, коли торік у жовтні в середньому обсяги донарахувань становили 1 – 1,5 % від обсягу споживання, то вже в грудні-січні зросли до 10%.
Зважаючи на це, НКРЕКП прийняла 42 рішення про заборону донарахування додаткових обсягів.
Комісія планує оштрафувати ці облгази на 850 тисяч гривень. Більше того, регулятор обіцяє зобов’язити їх провести перерахунок обсягів споживання для всіх побутових користувачів.
Оператори ж газорозподільних мереж не згодні з висновками перевірок щодо приведення газу до стандартних умов, які провела НКРЕКП, та будуть оскаржувати їх в судах.
Пояснюють, що акти перевірок були написані за єдиним шаблоном і першими інформацію про зміст цих актів отримали не оператори ГРМ, а представники державного монополіста НАК “Нафтогаз України”.
Представники облгазів стверджують, що керуються чинними нормами законодавства: Законом “Про ринок природного газу”, Кодексом газорозподільних систем та Типовим договіром розподілу природного газу. У всіх цих документах сказано, що комерційний облік має бути приведений до стандартних умов.
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Коментарі 1
Відколи це Волиньгаз керується чинним законодавством України.Кодекс ГРС-це внутрішній документ облгазів,який ВР не приймала,а написала якраз НКРЄКП.А в Законі про облік газу ніяких стандартних умов немає.Не маніпулюйте законодавством,а виконуйте його.
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