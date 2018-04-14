На одному з волинських кладовищ – потрощені пам’ятники. ФОТО





Про це у групі Дмитро Панфілов.



“Сьогодні ходив на могилки дідуся з бабусею на Низкиничський цвинтар та побачив недалеко поламані памятники.

Може рідні покійних впізнають памятники своїх родичів.

Могилки знаходяться поряд”, – йдеться у дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську на кладовищі знайшли потрощені пам’ятники.Про це у групі “Я люблю Нововолинськ” повідомив“Сьогодні ходив на могилки дідуся з бабусею на Низкиничський цвинтар та побачив недалеко поламані памятники.Може рідні покійних впізнають памятники своїх родичів.Могилки знаходяться поряд”, – йдеться у дописі.

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