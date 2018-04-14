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На одному з волинських кладовищ – потрощені пам’ятники. ФОТО

На одному з волинських кладовищ – потрощені пам’ятники. ФОТО
У Нововолинську на кладовищі знайшли потрощені пам’ятники.

Про це у групі “Я люблю Нововолинськ” повідомив Дмитро Панфілов.

“Сьогодні ходив на могилки дідуся з бабусею на Низкиничський цвинтар та побачив недалеко поламані памятники.
Може рідні покійних впізнають памятники своїх родичів.
Могилки знаходяться поряд”, – йдеться у дописі.

На одному з волинських кладовищ – потрощені пам’ятники. ФОТО

На одному з волинських кладовищ – потрощені пам’ятники. ФОТО

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Теги: кладовище, пам'ятник, Нововолинськ
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