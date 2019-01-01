Траси в Україні оснастять шумовою дорожньою розміткою





Повідомляють у



– Якщо людина довго перебуває за кермом і починає засинати, такі шумові смуги можуть врятувати життя, – зазначив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.



У відомстві зазначили, що такі смуги встановлять на найбільших трасах – дорогах I-II категорії.



Шумові смуги – це штучні нерівності, які створюють вздовж або поперек дороги. Під час наїзду на такі смуги водій відчуває вібрації і шум, що сприяє підвищенню уваги на дорозі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропонує дороги вищої категорії обладнати шумовими смугами.Повідомляють у міністерстві – Якщо людина довго перебуває за кермом і починає засинати, такі шумові смуги можуть врятувати життя, – зазначив заступник міністра регіонального розвиткуУ відомстві зазначили, що такі смуги встановлять на найбільших трасах – дорогах I-II категорії.Шумові смуги – це штучні нерівності, які створюють вздовж або поперек дороги. Під час наїзду на такі смуги водій відчуває вібрації і шум, що сприяє підвищенню уваги на дорозі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію