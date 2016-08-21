Рівнянка відрізала волосся для виготовлення перуки онкохворій дівчинці. ВІДЕО

Вікторія Якубчик пожертвувала півметра свого волосся, аби виготовити перуку для онкохворої дівчинки, яка проходить курс хіміотерапії.



Жінка порахувала, відрощувати нове волосся буде не менше 4 років. Своїм прикладом вона мотивує інших рівнянок робити добрі справи. Повідомляє



У цій перукарні Вікторії Якубчик обрізали косу довжиною у півметра. Таке волосся у неї з радістю купили б як мінімум за 4 тисячі гривень. Однак цього жінка не зробила. Надіслала волосся до Львова, де виготовлять з нього перуку для онкохворої дівчинки, яка проходить курс хіміотерапії. Каже, розуміє, як важливо дівчаткам мати волосся. Тому щиро поділилась своїм.



Перукар, який обрізав волосся Вікторії, каже робить це вже не вперше. Дівчата часто йдуть на такі зміни. Проте з дещо інших причин. А от клієнтка, яка дарує волосся з такою благородною метою у його кріслі вперше.



Як важко переживають втрату волосся дівчатка під час курсів хіміотерапії неодноразово бачила Мар’яна Рева. Волонтерам їх фонду часто доводиться підтримувати дівчат в таких ситуаціях. Каже втрата волосся для них іноді страшніша за сам рак.



Для того, щоб відновити втрачене волосся, Вікторії потрібно 4 роки. Але це абсолютно її не лякає, знаючи, що воно може комусь допомогти.





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