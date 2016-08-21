вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Рівнянка відрізала волосся для виготовлення перуки онкохворій дівчинці. ВІДЕО

Рівнянка відрізала волосся для виготовлення перуки онкохворій дівчинці. ВІДЕО
Рівнянка Вікторія Якубчик пожертвувала півметра свого волосся, аби виготовити перуку для онкохворої дівчинки, яка проходить курс хіміотерапії.

Жінка порахувала, відрощувати нове волосся буде не менше 4 років. Своїм прикладом вона мотивує інших рівнянок робити добрі справи. Повідомляє Рівне 1.

У цій перукарні Вікторії Якубчик обрізали косу довжиною у півметра. Таке волосся у неї з радістю купили б як мінімум за 4 тисячі гривень. Однак цього жінка не зробила. Надіслала волосся до Львова, де виготовлять з нього перуку для онкохворої дівчинки, яка проходить курс хіміотерапії. Каже, розуміє, як важливо дівчаткам мати волосся. Тому щиро поділилась своїм.

Перукар, який обрізав волосся Вікторії, каже робить це вже не вперше. Дівчата часто йдуть на такі зміни. Проте з дещо інших причин. А от клієнтка, яка дарує волосся з такою благородною метою у його кріслі вперше.

Як важко переживають втрату волосся дівчатка під час курсів хіміотерапії неодноразово бачила Мар’яна Рева. Волонтерам їх фонду часто доводиться підтримувати дівчат в таких ситуаціях. Каже втрата волосся для них іноді страшніша за сам рак.

Для того, щоб відновити втрачене волосся, Вікторії потрібно 4 роки. Але це абсолютно її не лякає, знаючи, що воно може комусь допомогти.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волосся, перука, онкохвора дівчинка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Людей привчили обирати Президента за телевізійною рекламою», – Ігор Лапін
Сьогодні, 04:29
Рівнянка відрізала волосся для виготовлення перуки онкохворій дівчинці. ВІДЕО
Сьогодні, 03:25
На Волині змагались юні рятувальники. ВІДЕО
Сьогодні, 02:06
На одному з волинських кладовищ – потрощені пам’ятники. ФОТО
Сьогодні, 01:48
У поліції назвали основні схеми підкупу виборців
Сьогодні, 00:39
Схожі новини
Голівудська зірка заявила, що уже 5 років носить перуку Голівудська зірка заявила, що уже 5 років носить перуку
21 серпень, 2016, 07:49
Волинські медики видалили величезну кістому, всередині якої були зуби та волосся. ФОТО 18+ Волинські медики видалили величезну кістому, всередині якої були зуби та волосся. ФОТО 18+
24 лютий, 00:16
Волинська школярка відростила косу довжиною 65 сантиметрів. ФОТО Волинська школярка відростила косу довжиною 65 сантиметрів. ФОТО
18 вересень, 2017, 01:15
Перукар вкрила свій автомобіль центнером людського волосся Перукар вкрила свій автомобіль центнером людського волосся
12 листопад, 2016, 04:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Людей привчили обирати Президента за телевізійною рекламою», – Ігор Лапін
Сьогодні, 04:29
 0
Рівнянка відрізала волосся для виготовлення перуки онкохворій дівчинці. ВІДЕО
Сьогодні, 03:25
 0
На Волині змагались юні рятувальники. ВІДЕО
Сьогодні, 02:06
 0
На одному з волинських кладовищ – потрощені пам’ятники. ФОТО
Сьогодні, 01:48
 0
У поліції назвали основні схеми підкупу виборців
Сьогодні, 00:39
 0
Медіа
відео
1/8