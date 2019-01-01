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Курс валют у Луцьку на 23 березня

Курс валют у Луцьку на 23 березня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.850, а продаж - 27.227.

Євро при купівлі становить - 30.433, при продажу - 31.067.

Курс російського рубля: купівля - 0.356, продаж - 0.428.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.825, продаж - 7.200.

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Теги: курс валют, Луцьк
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