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На престижній виставці у Польщі вперше розказали про туризм у Луцьку

На престижній виставці у Польщі вперше розказали про туризм у Луцьку
Днями розпочала свою роботу XXV туристична виставка «NA STYKU KULTUR» («На перехресті культур») у місті Лодзь (Республіка Польща).

На національному об'єднаному стенді «UKRAINE» поряд з іншими містами та регіонами нашої країни представлений і Луцьк, - повідомили на сайті луцької мерії.

Протягом трьох днів начальник відділу розвитку туризму Юлія Дацюк та менеджер з туризму КП «Центр туристичної інформації та послуг» Анастасія Клушина розповідатимуть, запрошуватимуть, рекламуватимуть та відкриватимуть Луцьк для потенційних туристів.

Виставка є однією з найбільш відомих та відвідуваних туристичних виставок Польщі, що проводиться з метою презентації туристичного та культурного потенціалу України.

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Теги: туризм, Луцьк, виставка
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