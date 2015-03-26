На престижній виставці у Польщі вперше розказали про туризм у Луцьку





На національному об'єднаному стенді «UKRAINE» поряд з іншими містами та регіонами нашої країни представлений і Луцьк, - повідомили на сайті луцької мерії.



Протягом трьох днів начальник відділу розвитку туризму Юлія Дацюк та менеджер з туризму КП «Центр туристичної інформації та послуг» Анастасія Клушина розповідатимуть, запрошуватимуть, рекламуватимуть та відкриватимуть Луцьк для потенційних туристів.



Виставка є однією з найбільш відомих та відвідуваних туристичних виставок Польщі, що проводиться з метою презентації туристичного та культурного потенціалу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Днями розпочала свою роботу XXV туристична виставка «NA STYKU KULTUR» («На перехресті культур») у місті Лодзь (Республіка Польща).На національному об'єднаному стенді «UKRAINE» поряд з іншими містами та регіонами нашої країни представлений і Луцьк, - повідомили на сайті луцької мерії.Протягом трьох днів начальник відділу розвитку туризмута менеджер з туризму КП «Центр туристичної інформації та послуг»розповідатимуть, запрошуватимуть, рекламуватимуть та відкриватимуть Луцьк для потенційних туристів.Виставка є однією з найбільш відомих та відвідуваних туристичних виставок Польщі, що проводиться з метою презентації туристичного та культурного потенціалу України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію