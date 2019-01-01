У місті на Волині висадили алею сакур. ФОТО
Сьогодні, 10:02
На вулиці Шевченка в Горохові висадили алею сакур.
Це зробили у п'ятницю, 22 березня, пише Район.Горохів.
Про це у Facebook повідомляє Андрій Ковальчук.
«Сьогодні Горохівською міською радою висаджено алею сакур по вулиці Шевченка», – йдеться у дописі.
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Це зробили у п'ятницю, 22 березня, пише Район.Горохів.
Про це у Facebook повідомляє Андрій Ковальчук.
«Сьогодні Горохівською міською радою висаджено алею сакур по вулиці Шевченка», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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