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У місті на Волині висадили алею сакур. ФОТО

У місті на Волині висадили алею сакур. ФОТО
На вулиці Шевченка в Горохові висадили алею сакур.

Це зробили у п'ятницю, 22 березня, пише Район.Горохів.

Про це у Facebook повідомляє Андрій Ковальчук.

«Сьогодні Горохівською міською радою висаджено алею сакур по вулиці Шевченка», – йдеться у дописі.

У місті на Волині висадили алею сакур. ФОТО
У місті на Волині висадили алею сакур. ФОТО
У місті на Волині висадили алею сакур. ФОТО
У місті на Волині висадили алею сакур. ФОТО

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Теги: сакури, весна, благоустрій
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