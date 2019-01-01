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MONATIK тріумфував на премії YUNA

MONATIK тріумфував на премії YUNA
У столиці відбулася щорічна церемонія вручення нагород кращим з найкращих у музиці. Артист з Луцька Monatik став найкращим виконавцем року.

У Києві минула щорічна церемонія вручення нагород музичної премії YUNA-2019, - пише ТСН.

Так, гурт The Hardkіss став найкращим рок-гуртом, їхній концерт "Залізна ластівка" став найкращим шоу року. Окрім того, їхній альбом  "Залізна ластівка" також був визнаний найкращим.

Слідом за The Hardkiss три нагороди додому забрала співачка MARUV. На YUNA виконавиця стала "Відкриттям року", її пісня Drunk Groove  назавана найкращою піснею іноземною мовою, а також статуетку співачка отримала у номінації "Найкращий дует".

Цікаво, що колектив "Бумбокс" отримав нагороду за особливі внесок у українську музику. 

Список переможців премії  YUNA-2019

Найкращий виконавець – Monatik

Найкраща виконавиця - Джамала

Найкращий рок-гурт – The Hardkiss

Найкращий поп-гурт – KAZKA

Найкраща україномовна пісня – "Плакала", KAZKA 

Найкращий альбом – "Залізна ластівка", The Hardkіss

Найкращий менеджмент - Юрій Нікітін

Найкращий дует – Drunk Groove - MARUV та BOOSIN

Відкриття року – MARUV

Найкраща пісня іноземною мовою - Drunk Groove - MARUV та BOOSIN

Найкращий естрадний хіт - "Тримай", NK

Найкращий відеокліп – "Глубоко" - Monatik та Надя Дорофєєва

Найкраще концертне шоу – "Залізна ластівка",  The Hardkіss.


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Теги: Монатік, музика, премія
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