MONATIK тріумфував на премії YUNA

У столиці відбулася щорічна церемонія вручення нагород кращим з найкращих у музиці. Артист з Луцькастав найкращим виконавцем року.У Києві минула щорічна церемонія вручення нагород музичної премії YUNA-2019, - пише ТСН Так, гурт The Hardkіss став найкращим рок-гуртом, їхній концерт "Залізна ластівка" став найкращим шоу року. Окрім того, їхній альбом "Залізна ластівка" також був визнаний найкращим.Слідом за The Hardkiss три нагороди додому забрала співачка MARUV. На YUNA виконавиця стала "Відкриттям року", її пісня Drunk Groove назавана найкращою піснею іноземною мовою, а також статуетку співачка отримала у номінації "Найкращий дует".Цікаво, що колектив "Бумбокс" отримав нагороду за особливі внесок у українську музику.Найкращий виконавець – MonatikНайкраща виконавиця - ДжамалаНайкращий рок-гурт – The HardkissНайкращий поп-гурт – KAZKAНайкраща україномовна пісня – "Плакала", KAZKAНайкращий альбом – "Залізна ластівка", The HardkіssНайкращий менеджмент - Юрій НікітінНайкращий дует – Drunk Groove - MARUV та BOOSINВідкриття року – MARUVНайкраща пісня іноземною мовою - Drunk Groove - MARUV та BOOSINНайкращий естрадний хіт - "Тримай", NKНайкращий відеокліп – "Глубоко" - Monatik та Надя ДорофєєваНайкраще концертне шоу – "Залізна ластівка", The Hardkіss.