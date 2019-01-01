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Лучанка створила telegram-стікери для київського метро. ФОТО

Лучанка створила telegram-стікери для київського метро. ФОТО
Дизайнерка з Луцька Катерина Яцушек створила стікери для київського метро, якими можуть користуватися усі охочі в Telegram.

Автор ідеї – Василь Яремій, арт-директор студії mirrolab. А над леттерінгом працювала саме Катя Яцушек, - пише Таблоїд Волині.

«Та-да-м! Нарешті це сталося — намалювала леттерінг для телеграмних стікерів київського метро. Стікерпак ще буде доповнюватися», – написала луцька дизайнерка, яка зараз працює в Києві.

Подивитися усі стікери та завантажити їх можна тут.

Лучанка створила telegram-стікери для київського метро. ФОТО
Лучанка створила telegram-стікери для київського метро. ФОТО
Лучанка створила telegram-стікери для київського метро. ФОТО

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Теги: Луцьк, дизайн, метро, Київ
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