Лучанка створила telegram-стікери для київського метро. ФОТО
Сьогодні, 11:25
Дизайнерка з Луцька Катерина Яцушек створила стікери для київського метро, якими можуть користуватися усі охочі в Telegram.
Автор ідеї – Василь Яремій, арт-директор студії mirrolab. А над леттерінгом працювала саме Катя Яцушек, - пише Таблоїд Волині.
«Та-да-м! Нарешті це сталося — намалювала леттерінг для телеграмних стікерів київського метро. Стікерпак ще буде доповнюватися», – написала луцька дизайнерка, яка зараз працює в Києві.
Подивитися усі стікери та завантажити їх можна тут.
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Автор ідеї – Василь Яремій, арт-директор студії mirrolab. А над леттерінгом працювала саме Катя Яцушек, - пише Таблоїд Волині.
«Та-да-м! Нарешті це сталося — намалювала леттерінг для телеграмних стікерів київського метро. Стікерпак ще буде доповнюватися», – написала луцька дизайнерка, яка зараз працює в Києві.
Подивитися усі стікери та завантажити їх можна тут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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