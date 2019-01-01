Лучанка створила telegram-стікери для київського метро. ФОТО

Катерина Яцушек створила стікери для київського метро, якими можуть користуватися усі охочі в Telegram.



Автор ідеї – Василь Яремій, арт-директор студії mirrolab. А над леттерінгом працювала саме Катя Яцушек, - пише



«Та-да-м! Нарешті це сталося — намалювала леттерінг для телеграмних стікерів київського метро. Стікерпак ще буде доповнюватися», – написала луцька дизайнерка, яка зараз працює в Києві.



Подивитися усі стікери та завантажити їх можна





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дизайнерка з Луцькастворила стікери для київського метро, якими можуть користуватися усі охочі в Telegram.Автор ідеї –, арт-директор студії mirrolab. А над леттерінгом працювала саме Катя Яцушек, - пише Таблоїд Волині «Та-да-м! Нарешті це сталося — намалювала леттерінг для телеграмних стікерів київського метро. Стікерпак ще буде доповнюватися», – написала луцька дизайнерка, яка зараз працює в Києві.Подивитися усі стікери та завантажити їх можна тут

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію