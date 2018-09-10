У громадських туалетах облаштують кімнати для немовлят
Сьогодні, 11:46
З 1 квітня 2019 року стане обов'язковою наявність сповивальних столиків для немовлят у громадських туалетах.
Столики будуть розміщувати в окремих санітарних приміщеннях, - повідомляє gazeta.ua.
Площа таких приміщень має становити 6-9 кв. м, а також у них має бути "тривожна кнопка".
"Такі санітарні приміщення повинні розміщуватися поруч із туалетами загального користування у громадських закладах. Щоб ними могли користуватися люди з інвалідністю із супроводжувачами різних статей, батьки з маленькими дітьми протилежних статей, наприклад, мама і син, батько і донька", — повідомив заступник міністра регіонального розвитку України Лев Парцхаладзе.
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Столики будуть розміщувати в окремих санітарних приміщеннях, - повідомляє gazeta.ua.
Площа таких приміщень має становити 6-9 кв. м, а також у них має бути "тривожна кнопка".
"Такі санітарні приміщення повинні розміщуватися поруч із туалетами загального користування у громадських закладах. Щоб ними могли користуватися люди з інвалідністю із супроводжувачами різних статей, батьки з маленькими дітьми протилежних статей, наприклад, мама і син, батько і донька", — повідомив заступник міністра регіонального розвитку України Лев Парцхаладзе.
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