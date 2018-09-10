У громадських туалетах облаштують кімнати для немовлят





Столики будуть розміщувати в окремих санітарних приміщеннях, - повідомляє



Площа таких приміщень має становити 6-9 кв. м, а також у них має бути "тривожна кнопка".



"Такі санітарні приміщення повинні розміщуватися поруч із туалетами загального користування у громадських закладах. Щоб ними могли користуватися люди з інвалідністю із супроводжувачами різних статей, батьки з маленькими дітьми протилежних статей, наприклад, мама і син, батько і донька", — повідомив заступник міністра регіонального розвитку України Лев Парцхаладзе.

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