Юний луцький важкоатлет переміг на чемпіонаті області
Сьогодні, 12:35
Вихованець Комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Луцької міської ради" Максим Шепітько виборов перше місце на чемпіонаті області з важкої атлетики.
Про це повідомили у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
"Для когось п'ятниця - радісний день перед вихідними, а для когось - черговий шанс досягти успіху, подолати виклики і насолодитись перемогою. За таким принципом діють важкоатлети Комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Луцької міської ради".
За підсумками чемпіонату області з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 13-ти років, який проходив 22 березня 2019 року на базі ОДЮСШ "Колос", Шепітько Максим посів перше місце у ваговій категорії до 73 кг! Вітаємо юного чемпіона та тренерів Анатолія Віліча та Анатолія Костюка!" - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
"Для когось п'ятниця - радісний день перед вихідними, а для когось - черговий шанс досягти успіху, подолати виклики і насолодитись перемогою. За таким принципом діють важкоатлети Комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Луцької міської ради".
За підсумками чемпіонату області з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 13-ти років, який проходив 22 березня 2019 року на базі ОДЮСШ "Колос", Шепітько Максим посів перше місце у ваговій категорії до 73 кг! Вітаємо юного чемпіона та тренерів Анатолія Віліча та Анатолія Костюка!" - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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