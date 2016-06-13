Юний луцький важкоатлет переміг на чемпіонаті області

Вихованець Комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Луцької міської ради"виборов перше місце на чемпіонаті області з важкої атлетики.Про це повідомили у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради."Для когось п'ятниця - радісний день перед вихідними, а для когось - черговий шанс досягти успіху, подолати виклики і насолодитись перемогою. За таким принципом діють важкоатлети Комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Луцької міської ради".За підсумками чемпіонату області з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 13-ти років, який проходив 22 березня 2019 року на базі ОДЮСШ "Колос", Шепітько Максим посів перше місце у ваговій категорії до 73 кг! Вітаємо юного чемпіона та тренерів Анатолія Віліча та Анатолія Костюка!" - йдеться у повідомленні.