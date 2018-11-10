Згорани думають приєднатися до Шацька





Свого часу тут розглядалися різні варіанти об’єднання: Рівне, Шацьк, Любомль, Головне, утворення громади зі Світязем… Проводилися вивчення громадської думки, сходи селян, втім до конкретних дій у плані об’єднання так і не дійшло, - пише



Тема вже виносилася на розгляд сесії сільради й “успішно” була провалена, через брак достатньої кількості голосів.



Зрушення у цьому питанні, схоже, намітилася у четвер, 21 березня, коли у Згоранах проводилася чергова сесія. На зібрання завітала також невелика група активістів — прихильників ідеї приєднання до Шацької ОТГ. Щоправда, його початку довелося чекати добрих півтори години — саме стільки часу знадобилося, щоб врешті зібрався бодай мінімальний кворум. До речі, окремі місцеві жителі стверджують, що якраз через його відсутність неодноразово зривався розгляд питання про доєднання громади.



Спершу розглянули робочі питання, рішення по яких треба було приймати вже до 1 квітня. Йшлося, зокрема, про прийняття закладів культури у комунальну власність, графік роботи та умови оплати роботи працівників цих закладів, внесення змін до бюджету та штатного розпису ради.



Врешті, дійшли і до теми децентралізації. Знову розгорілися дискусії в результаті яких прозвучало кілька пропозицій: розпочати процедуру приєднання до Шацька, залишитися самостійною одиницею (щоправда, у реальність цього навряд чи вірили навіть самі автори ідеї) або ж приєднатися до Любомля. Першою на голосування поставили ідею з Шацьком. При необхідних восьми голосах вона спершу набрала сім “за”, оскільки один із депутатів утримався. Втім, після того, як активісти почали висловлювати обурення з цього приводу, він змінив свою думку і теж висловився “за”.



Таким чином, депутати ініціювати громадські слухання з розгляду пропозиції приєднатися до Шацької ОТГ. Думку громади збираються заслухати у неділю, 24 березня у будинку культури села Згорани. Початок зібрання — о 14.00 год.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Процес децентралізації на теренах Любомльщини стартував кілька років тому, однак не завершився й досі. Стосується, це, насамперед, Згоранської сільської ради.Свого часу тут розглядалися різні варіанти об’єднання: Рівне, Шацьк, Любомль, Головне, утворення громади зі Світязем… Проводилися вивчення громадської думки, сходи селян, втім до конкретних дій у плані об’єднання так і не дійшло, - пише Кордон . Щоправда, виходячи з підсумків опитувань та голосувань під час сходів селян, думки приблизно порівну розділилися довкола ідеї приєднання до Щацька або Любомля.Тема вже виносилася на розгляд сесії сільради й “успішно” була провалена, через брак достатньої кількості голосів.Зрушення у цьому питанні, схоже, намітилася у четвер, 21 березня, коли у Згоранах проводилася чергова сесія. На зібрання завітала також невелика група активістів — прихильників ідеї приєднання до Шацької ОТГ. Щоправда, його початку довелося чекати добрих півтори години — саме стільки часу знадобилося, щоб врешті зібрався бодай мінімальний кворум. До речі, окремі місцеві жителі стверджують, що якраз через його відсутність неодноразово зривався розгляд питання про доєднання громади.Спершу розглянули робочі питання, рішення по яких треба було приймати вже до 1 квітня. Йшлося, зокрема, про прийняття закладів культури у комунальну власність, графік роботи та умови оплати роботи працівників цих закладів, внесення змін до бюджету та штатного розпису ради.Врешті, дійшли і до теми децентралізації. Знову розгорілися дискусії в результаті яких прозвучало кілька пропозицій: розпочати процедуру приєднання до Шацька, залишитися самостійною одиницею (щоправда, у реальність цього навряд чи вірили навіть самі автори ідеї) або ж приєднатися до Любомля. Першою на голосування поставили ідею з Шацьком. При необхідних восьми голосах вона спершу набрала сім “за”, оскільки один із депутатів утримався. Втім, після того, як активісти почали висловлювати обурення з цього приводу, він змінив свою думку і теж висловився “за”.Таким чином, депутати ініціювати громадські слухання з розгляду пропозиції приєднатися до Шацької ОТГ. Думку громади збираються заслухати у неділю, 24 березня у будинку культури села Згорани. Початок зібрання — о 14.00 год.

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