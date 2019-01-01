Чому сьогодні не можна їсти жирну їжу і поспішати з рішеннями: прикмети і забобони
Сьогодні, 09:14
23 березня 2019 року вшановують святих Василісу та Кіндрата. В народі цей день називали Василісою – повелителькою весняних вод.
Вона знала таємницю того, як уникнути паводків. Відтак селяни зверталися до неї за допомогою від великої весняної води, - пише 24
канал.
Іменини сьогодні святкують: Галина, Віктор, Павло, Ніка, Анастасія, Василіса.
Народні прикмети на 23 березня
– Журавлі прилетіли – весна буде теплою.
– Холодний вітер подув – зима ще довго протримається.
– Гроза 23 березня – рік буде урожайним.
– Прилетіли ластівки – буде великий врожай. Можна вирушати на риболовлю, адже клювання буде також добрим.
– Навколо Місяця видно кола - скоро піде дощ
Що можна робити 23 березня
1. Слухайте свій власний голос та інтуїцію. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати.
2. Ідеальний день для самоаналізу та медитації. Надихайтеся природою для створення гарного настрою.
Що не можна робити 23 березня
1. Уникайте цього дня грубу та жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.
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Вона знала таємницю того, як уникнути паводків. Відтак селяни зверталися до неї за допомогою від великої весняної води, - пише 24
канал.
Іменини сьогодні святкують: Галина, Віктор, Павло, Ніка, Анастасія, Василіса.
Народні прикмети на 23 березня
– Журавлі прилетіли – весна буде теплою.
– Холодний вітер подув – зима ще довго протримається.
– Гроза 23 березня – рік буде урожайним.
– Прилетіли ластівки – буде великий врожай. Можна вирушати на риболовлю, адже клювання буде також добрим.
– Навколо Місяця видно кола - скоро піде дощ
Що можна робити 23 березня
1. Слухайте свій власний голос та інтуїцію. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати.
2. Ідеальний день для самоаналізу та медитації. Надихайтеся природою для створення гарного настрою.
Що не можна робити 23 березня
1. Уникайте цього дня грубу та жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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