вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чому сьогодні не можна їсти жирну їжу і поспішати з рішеннями: прикмети і забобони

Чому сьогодні не можна їсти жирну їжу і поспішати з рішеннями: прикмети і забобони
23 березня 2019 року вшановують святих Василісу та Кіндрата. В народі цей день називали Василісою – повелителькою весняних вод.

Вона знала таємницю того, як уникнути паводків. Відтак селяни зверталися до неї за допомогою від великої весняної води, - пише 24
канал.

Іменини сьогодні святкують: Галина, Віктор, Павло, Ніка, Анастасія, Василіса.

Народні прикмети на 23 березня

– Журавлі прилетіли – весна буде теплою.

– Холодний вітер подув – зима ще довго протримається.

– Гроза 23 березня – рік буде урожайним.

– Прилетіли ластівки – буде великий врожай. Можна вирушати на риболовлю, адже клювання буде також добрим.

– Навколо Місяця видно кола - скоро піде дощ

Що можна робити 23 березня

1. Слухайте свій власний голос та інтуїцію. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати.

2. Ідеальний день для самоаналізу та медитації. Надихайтеся природою для створення гарного настрою.

Що не можна робити 23 березня

1. Уникайте цього дня грубу та жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято, забобони
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чому сьогодні не можна їсти жирну їжу і поспішати з рішеннями: прикмети і забобони
Сьогодні, 09:14
Курс валют у Луцьку на 23 березня
Сьогодні, 09:00
«Волиньгаз» не хоче перераховувати тарифи. ВІДЕО
Сьогодні, 08:26
Повідомили, коли у Луцьку може запрацювати система електронної оплати за проїзд. ВІДЕО
Сьогодні, 07:24
Поліція Балі затримала українського екс-міліціонера за розбійний напад на магазин. ФОТО
Сьогодні, 06:14
Схожі новини
День весняного рівнодення 2019: особливості, прикмети, ритуали День весняного рівнодення 2019: особливості, прикмети, ритуали
20 березень, 12:54
Чому сьогодні не можна лаятися і пломбувати зуби: прикмети і забобони Чому сьогодні не можна лаятися і пломбувати зуби: прикмети і забобони
09 березень, 13:22
3 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити 3 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити
03 березень, 10:01
Чому сьогодні категорично не можна планувати майбутнє: прикмети і забобони Чому сьогодні категорично не можна планувати майбутнє: прикмети і забобони
28 лютий, 10:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому сьогодні не можна їсти жирну їжу і поспішати з рішеннями: прикмети і забобони
Сьогодні, 09:14
 0
Курс валют у Луцьку на 23 березня
Сьогодні, 09:00
 0
«Волиньгаз» не хоче перераховувати тарифи. ВІДЕО
Сьогодні, 08:26
 0
Повідомили, коли у Луцьку може запрацювати система електронної оплати за проїзд. ВІДЕО
Сьогодні, 07:24
 0
Поліція Балі затримала українського екс-міліціонера за розбійний напад на магазин. ФОТО
Сьогодні, 06:14
 0
Медіа
відео
1/8