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Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО

Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Спекотну весну влаштував український музикант Олег Скрипка та оркестр НАОНІ в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка в Луцьку.

Концерт відбувся 22-го березня, - пишуть Волинські новини.

Фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" виконав кращі хіти спільно з національним академічним оркестром народних інструментів та заспівав улюблені українські і світові шедеври.

Розпочав виступ із пісні «Ой у вишневому саду».

Традиційно Олег Скрипка спускався зі сцени в зал, аби співати разом з шанувальниками його творчості.

Та запропонував послухати французьку пісню «Tombe la neige».

Також Олег Скрипка перед виконанням «Щедрика» розповів, що ця українська пісня – світовий хіт, який 100 років тому потрапив у США, а нині звучить і в Голлівуді та перекладений десятками мов.

Концертна програма на чверть складалась із пісень Олега Скрипки, інші – українська музика, яка у серці.

Короткий відеоряд виступу, де музикант розповів, чому пісня «Очі чорні» саме українська, а не російська чи французька, як думають ці народи, як він «українізував» Володимира Висоцького, співав авторські коломийки та «гаряче» танцював на сцені.









Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО
Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: Олег Скрипка, Луцьк, фото
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