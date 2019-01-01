Запальний Олег Скрипка «підірвав» луцьку публіку. ФОТО. ВІДЕО

Олег Скрипка та оркестр НАОНІ в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка в Луцьку.



Концерт відбувся 22-го березня, - пишуть



Фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" виконав кращі хіти спільно з національним академічним оркестром народних інструментів та заспівав улюблені українські і світові шедеври.



Розпочав виступ із пісні «Ой у вишневому саду».



Традиційно Олег Скрипка спускався зі сцени в зал, аби співати разом з шанувальниками його творчості.



Та запропонував послухати французьку пісню «Tombe la neige».



Також Олег Скрипка перед виконанням «Щедрика» розповів, що ця українська пісня – світовий хіт, який 100 років тому потрапив у США, а нині звучить і в Голлівуді та перекладений десятками мов.



Концертна програма на чверть складалась із пісень Олега Скрипки, інші – українська музика, яка у серці.



Короткий відеоряд виступу, де музикант розповів, чому пісня «Очі чорні» саме українська, а не російська чи французька, як думають ці народи, як він «українізував» Володимира Висоцького, співав авторські коломийки та «гаряче» танцював на сцені.





















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