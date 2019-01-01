У Луцьку на Конякіна влупилися два авто: «чобітку» знесло передок. ФОТО





Про це повідомляє власкор інтернет-видання "



Дорожньо-транспортна пригода трапилася майже о 8 ранку у суботу, 23 березня.



Так, на вулиці Конякіна зіткнулися автомобілі марки "Рено Кенго" та "Мерседес".



За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав. Обидва авто зазнали значних механічних ушкоджень. На місці автопригоди працює патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Конякіна – аварія за участю двох авто.Про це повідомляє власкор інтернет-видання " Волинь24 ".Дорожньо-транспортна пригода трапилася майже о 8 ранку у суботу, 23 березня.Так, на вулиці Конякіна зіткнулися автомобілі марки "Рено Кенго" та "Мерседес".За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав. Обидва авто зазнали значних механічних ушкоджень. На місці автопригоди працює патрульна поліція.

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