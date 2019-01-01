вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на Конякіна влупилися два авто: «чобітку» знесло передок. ФОТО

У Луцьку на Конякіна влупилися два авто: «чобітку» знесло передок. ФОТО
У Луцьку на вулиці Конякіна – аварія за участю двох авто.

Про це повідомляє власкор інтернет-видання "Волинь24".

Дорожньо-транспортна пригода трапилася майже о 8 ранку у суботу, 23 березня.

Так, на вулиці Конякіна зіткнулися автомобілі марки "Рено Кенго" та "Мерседес".

За попередньою інформацією, в аварії ніхто не постраждав. Обидва авто зазнали значних механічних ушкоджень. На місці автопригоди працює патрульна поліція.

У Луцьку на Конякіна влупилися два авто: «чобітку» знесло передок. ФОТО
У Луцьку на Конякіна влупилися два авто: «чобітку» знесло передок. ФОТО
У Луцьку на Конякіна влупилися два авто: «чобітку» знесло передок. ФОТО
У Луцьку на Конякіна влупилися два авто: «чобітку» знесло передок. ФОТО
У Луцьку на Конякіна влупилися два авто: «чобітку» знесло передок. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лікар Валіхновський з Волині безкоштовно оперуватиме діток із «заячою губою»
Сьогодні, 12:19
У Луцьку на Конякіна влупилися два авто: «чобітку» знесло передок. ФОТО
Сьогодні, 12:00
У громадських туалетах облаштують кімнати для немовлят
Сьогодні, 11:46
Лучанка створила telegram-стікери для київського метро. ФОТО
Сьогодні, 11:25
Який тепер фудкорт «Променя» і коли відкриють терасу. ФОТО*
Сьогодні, 11:15
Схожі новини
У Луцьку біля дитячої лікарні легковик влетів у маршрутку. ФОТО У Луцьку біля дитячої лікарні легковик влетів у маршрутку. ФОТО
Сьогодні, 10:11
На Волині велосипедистка потрапила під колеса трактора На Волині велосипедистка потрапила під колеса трактора
Сьогодні, 09:30
У Луцьку фура на «зебрі» причавила елітне Audi У Луцьку фура на «зебрі» причавила елітне Audi
22 березень, 12:58
П'яний волинянин за кермом авто злетів у кювет П'яний волинянин за кермом авто злетів у кювет
22 березень, 10:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лікар Валіхновський з Волині безкоштовно оперуватиме діток із «заячою губою»
Сьогодні, 12:19
 0
У Луцьку на Конякіна влупилися два авто: «чобітку» знесло передок. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
У громадських туалетах облаштують кімнати для немовлят
Сьогодні, 11:46
 0
Лучанка створила telegram-стікери для київського метро. ФОТО
Сьогодні, 11:25
 0
Який тепер фудкорт «Променя» і коли відкриють терасу. ФОТО*
Сьогодні, 11:15
 0
Медіа
відео
1/8