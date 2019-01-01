До села під Луцьком курсує нова маршрутка. ГРАФІК





Про це повідомляє Боратинська сільрада.



Із 20 березня розпочав роботу маршрут № 201а «Луцьк – Промінь». Автобус відправляється від філармонії, кінцева зупинка – поблизу церкви у селі Промінь.



Загалом схема руху автобусного маршруту виглядає наступним чином: Філармонія – Старий ринок – вул. Ковельська – вул. Львівська – Цукровий завод – с. Промінь.



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