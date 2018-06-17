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Депутат підтримує намір підвищити вартість проїзду у маршрутках Луцька

Депутат підтримує намір підвищити вартість проїзду у маршрутках Луцька
Колишній багаторічний перший заступник Луцького міського голови та депутат Волинської обласної ради Святослав Кравчук вважає, що вартість проїзду у міських маршрутках варто піднімати, проте акцентувати увагу потрібно на інших факторах.

Про це говорили під час прямого ефіру суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний Погляд Live" на 12 каналі, пише Конкурент.

"Ціни, певно, треба піднімати, оскільки людям потрібно утримувати бізнес, яким вони займаються, та годувати власні сім'ї", – зазначив він.

Політик каже, що варто "прив'язувати" до ціни проїзду кількість та ефективність маршрутів, визначати маршрути, на яких потрібні автобуси, а на які можна "запустити "тролейбуси".

Член виконавчого комітету Луцької міської ради Михайло Щур, який вважає, що нема жодних об'єктивних для підняття вартості проїзду. Замість цього він пропонує дивитися на проблему в контексті глобальної зміни системи пасажироперевезень у місті.

Про те, що ціну можна піднімати, сказав депутат Луцької міської ради Тарас Шляхтич. Але за однієї умови: повинна зрости якість перевезень.

Своєю чергою, екс-заступник Луцького міського голови Сергій Григоренко зазначив, що якщо піднімати вартість проїзду, то робити це необхідно прозоро: надати прозорий розрахунок та використати публічний спосіб ухвалення рішення з усіма необхідними обговореннями:

"Не можна робити так, як команда "УКРОПу" та її ставленик у Луцьку Ігор Поліщук".

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Теги: маршрутки, Луцьк, проїзд
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