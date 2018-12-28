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Лікар Валіхновський з Волині безкоштовно оперуватиме діток із «заячою губою»

Лікар Валіхновський з Волині безкоштовно оперуватиме діток із «заячою губою»
Відомий хірург з Волині Ростислав Валіхновський безплатно оперуватиме дітей із дефектом «заячої губи».

Про це повідомляє Перший.

Інститут «Valikhnovski Surgery Institute» та команда американських лікарів з «Massachusetts General Hospital» започаткували благодійну медичну ініціативу.

«У нас є можливість благодійно виконати операції по ліквідації дефекту «заячої губи» для українських діток віком до 5️ років. Лікування та перебування у клініці – абсолютно безкоштовне», – йдеться у дописі.

Спільна українсько-американська програма має за мету – благодійно допомогти українським дітям, що мають діагноз «заяча губа», забезпечити високу якість хірургічної допомоги, а також стати довготривалою та багатогранною програмою для кращого розуміння причини вроджених аномалій і профілактики даного захворювання в українських дітей.

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Теги: медицина, операції, Валіхновський
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