Лікар Валіхновський з Волині безкоштовно оперуватиме діток із «заячою губою»

Ростислав Валіхновський безплатно оперуватиме дітей із дефектом «заячої губи».



Про це повідомляє



Інститут «Valikhnovski Surgery Institute» та команда американських лікарів з «Massachusetts General Hospital» започаткували благодійну медичну ініціативу.



«У нас є можливість благодійно виконати операції по ліквідації дефекту «заячої губи» для українських діток віком до 5️ років. Лікування та перебування у клініці – абсолютно безкоштовне», – йдеться у дописі.



Спільна українсько-американська програма має за мету – благодійно допомогти українським дітям, що мають діагноз «заяча губа», забезпечити високу якість хірургічної допомоги, а також стати довготривалою та багатогранною програмою для кращого розуміння причини вроджених аномалій і профілактики даного захворювання в українських дітей.

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