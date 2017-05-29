Волинського бійця посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 19:05
Учасника бойових дій Василя Білітюка нагородили орденом «За мужність».
Відповідно до Указу Президента України від 28 лютого 2019 року орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагородили учасника бойових дій Василя Білітюка, - пише Район.Ратне.
Про це повідомляють на сторінці Ратнівської РДА у Facebook.
Орденську книжку та нагороду жительці селища Заболоття, матері солдата, Раїсі Білітюк вручив військовий комісар Василь Шинкарук.
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Відповідно до Указу Президента України від 28 лютого 2019 року орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагородили учасника бойових дій Василя Білітюка, - пише Район.Ратне.
Про це повідомляють на сторінці Ратнівської РДА у Facebook.
Орденську книжку та нагороду жительці селища Заболоття, матері солдата, Раїсі Білітюк вручив військовий комісар Василь Шинкарук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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