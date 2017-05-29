Волинського бійця посмертно нагородили орденом «За мужність»

Василя Білітюка нагородили орденом «За мужність».



Відповідно до Указу Президента України від 28 лютого 2019 року орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагородили учасника бойових дій Василя Білітюка, - пише



Про це повідомляють на сторінці Ратнівської РДА у Facebook.



Орденську книжку та нагороду жительці селища Заболоття, матері солдата, Раїсі Білітюк вручив військовий комісар Василь Шинкарук.

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