Де у Луцьку не буде світла 25 березня





Про це йдеться на офіційному сайті Луцькради.



Як повідомляє Луцька міська філія ПрАТ "Волиньобленерго”, у понеділок, 25 березня, буде припинене електропостачання за такими адресами:



09:30-12:30 - вул. Заньковецької с. Липини , вул. Кривоноса, 23



13:30-17:00 - вул. Заньковецької, 2а с. Липини, вул. Кривоноса, 23, вул. Івана Богуна



10:00-17:00 - вул. Ковпака, вул. Мамсурова, 2-8, 1-7, вул. Боженка, 32-72, 29-83



09:00-17:00 - вул. Безіменна, вул. Щедріна 2-36, 3-9, вул. Г.Упа 49-99, 22-52.

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