Увечері Україну накриє магнітна буря

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Цього тижня 23 березня астрономи прогнозують магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Лабораторію рентгенівської астрономії Сонця.
"Цього тижня 23 березня після 18:00 прогнозуються магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1", - сказано у повідомлені.
За даними астрономів, магнітні збудження будуть тривати до 12:00 наступного дня, та досягнуть свого піку - магнітної бурі першого рівня G1 - близько 6 ранку 24 березня.
Відповідно до стандартної шкали NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу 1 здатні впливати на енергетичні системи - слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати - невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, на наземні системи - полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин.
За даними фахівців, найбільші магнітні бурі 2018 року було зареєстровано минулої весни, 18-19 березня, 20 квітня і 5-6 травня 2018 року, коли індекс геомагнітної активності досягав значення 6, що відповідає бурі рівня 2 за максимально можливій п'ятибальній шкалі. Всі інші події минулого року, включаючи і магнітну бурю 18 червня, відносяться до мінімального рівня 1.
Крім того 11 вересня на Землі спостерігалася одна з найбільших магнітних бурь минулого року.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на Лабораторію рентгенівської астрономії Сонця.
"Цього тижня 23 березня після 18:00 прогнозуються магнітні збудження близькі до магнітної бурі першого рівня G1", - сказано у повідомлені.
За даними астрономів, магнітні збудження будуть тривати до 12:00 наступного дня, та досягнуть свого піку - магнітної бурі першого рівня G1 - близько 6 ранку 24 березня.
Відповідно до стандартної шкали NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу 1 здатні впливати на енергетичні системи - слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати - невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, на наземні системи - полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин.
За даними фахівців, найбільші магнітні бурі 2018 року було зареєстровано минулої весни, 18-19 березня, 20 квітня і 5-6 травня 2018 року, коли індекс геомагнітної активності досягав значення 6, що відповідає бурі рівня 2 за максимально можливій п'ятибальній шкалі. Всі інші події минулого року, включаючи і магнітну бурю 18 червня, відносяться до мінімального рівня 1.
Крім того 11 вересня на Землі спостерігалася одна з найбільших магнітних бурь минулого року.
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