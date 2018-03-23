У ставок на Волині випустили 120 кілограмів риби. ВІДЕО
Сьогодні, 15:51
У ставок у селі Пірванче Горохівського району випустили 120 кілограмів карпа.
Про це Район.Горохів дізнався з відео, опублікованого Романом Новосадом у спільноті «Підслухано Горохів» у Facebook.
Ініціатори зарибнення кажуть, що рибу ловити не можна, поки не підросте.
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Про це Район.Горохів дізнався з відео, опублікованого Романом Новосадом у спільноті «Підслухано Горохів» у Facebook.
Ініціатори зарибнення кажуть, що рибу ловити не можна, поки не підросте.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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