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У ставок на Волині випустили 120 кілограмів риби. ВІДЕО

У ставок на Волині випустили 120 кілограмів риби. ВІДЕО
У ставок у селі Пірванче Горохівського району випустили 120 кілограмів карпа.

Про це Район.Горохів дізнався з відео, опублікованого Романом Новосадом у спільноті «Підслухано Горохів» у Facebook.

Ініціатори зарибнення кажуть, що рибу ловити не можна, поки не підросте.


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Теги: риба, нерест, тварини
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