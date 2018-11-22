У центрі Луцька безкоштовно перевіряли на туберкульоз. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



До Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом волиняни мали можливість безоплатно зробити флюорографію. Для цього на Театральному майдані Луцька працював спеціально обладнаний автомобіль.



Спочатку люди зробили знімки, після чого медики озвучували свої висновки і рекомендації.



Кажуть, що протягом одного дня обстежилися майже шістдесят волинян. В жодного туберкульозу не виявили. Серед обстежених – переважно люди похилого віку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани могли безплатно обстежитися на туберкульоз.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу До Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом волиняни мали можливість безоплатно зробити флюорографію. Для цього на Театральному майдані Луцька працював спеціально обладнаний автомобіль.Спочатку люди зробили знімки, після чого медики озвучували свої висновки і рекомендації.Кажуть, що протягом одного дня обстежилися майже шістдесят волинян. В жодного туберкульозу не виявили. Серед обстежених – переважно люди похилого віку.

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