вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Луцька безкоштовно перевіряли на туберкульоз. ВІДЕО

У центрі Луцька безкоштовно перевіряли на туберкульоз. ВІДЕО
Лучани могли безплатно обстежитися на туберкульоз.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

До Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом волиняни мали можливість безоплатно зробити флюорографію. Для цього на Театральному майдані Луцька працював спеціально обладнаний автомобіль.

Спочатку люди зробили знімки, після чого медики озвучували свої висновки і рекомендації.

Кажуть, що протягом одного дня обстежилися майже шістдесят волинян. В жодного туберкульозу не виявили. Серед обстежених – переважно люди похилого віку.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: туберкульоз, Луцьк, медики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фудкорт, амфітеатр і скейт-парк: у Луцьку просять знести Старий ринок заради туристів
Сьогодні, 18:00
Наступного тижня в Україні очікують до 6 градусів морозу
Сьогодні, 17:46
У центрі Луцька безкоштовно перевіряли на туберкульоз. ВІДЕО
Сьогодні, 17:31
У Нововолинську невідомі влаштували пожежу біля трансформаторної будки. ФОТО
Сьогодні, 17:07
В Україні зафіксували новий випадок небезпечної тропічної хвороби
Сьогодні, 16:55
Схожі новини
Почала народжувати у під'їзді, а закінчила – у пологовому: подробиці екстремальних пологів у Луцьку. ВІДЕО Почала народжувати у під'їзді, а закінчила – у пологовому: подробиці екстремальних пологів у Луцьку. ВІДЕО
22 листопад, 2018, 19:43
Луцьк отримав 14 мільйонів на зарплати медикам Луцьк отримав 14 мільйонів на зарплати медикам
03 жовтень, 2018, 09:21
У центрі Луцька медики безкоштовно обстежують людей У центрі Луцька медики безкоштовно обстежують людей
28 вересень, 2018, 11:55
Сидів, їв та подавився: у Луцьку медики відкачали чоловіка без ознак життя Сидів, їв та подавився: у Луцьку медики відкачали чоловіка без ознак життя
20 вересень, 2018, 11:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Фудкорт, амфітеатр і скейт-парк: у Луцьку просять знести Старий ринок заради туристів
Сьогодні, 18:00
 0
Наступного тижня в Україні очікують до 6 градусів морозу
Сьогодні, 17:46
 0
У центрі Луцька безкоштовно перевіряли на туберкульоз. ВІДЕО
Сьогодні, 17:31
 0
У Нововолинську невідомі влаштували пожежу біля трансформаторної будки. ФОТО
Сьогодні, 17:07
 0
В Україні зафіксували новий випадок небезпечної тропічної хвороби
Сьогодні, 16:55
 0
Медіа
відео
1/8