У центрі Луцька безкоштовно перевіряли на туберкульоз. ВІДЕО
Сьогодні, 17:31
Лучани могли безплатно обстежитися на туберкульоз.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
До Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом волиняни мали можливість безоплатно зробити флюорографію. Для цього на Театральному майдані Луцька працював спеціально обладнаний автомобіль.
Спочатку люди зробили знімки, після чого медики озвучували свої висновки і рекомендації.
Кажуть, що протягом одного дня обстежилися майже шістдесят волинян. В жодного туберкульозу не виявили. Серед обстежених – переважно люди похилого віку.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
До Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом волиняни мали можливість безоплатно зробити флюорографію. Для цього на Театральному майдані Луцька працював спеціально обладнаний автомобіль.
Спочатку люди зробили знімки, після чого медики озвучували свої висновки і рекомендації.
Кажуть, що протягом одного дня обстежилися майже шістдесят волинян. В жодного туберкульозу не виявили. Серед обстежених – переважно люди похилого віку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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У центрі Луцька безкоштовно перевіряли на туберкульоз. ВІДЕО
Сьогодні, 17:31