У Нововолинську невідомі влаштували пожежу біля трансформаторної будки. ФОТО
Сьогодні, 17:07
У Нововолинську невідомі підпалили траву на пустирі.
Про це пише Радар.
23 березня в обідню пору екіпаж рятувальників із Нововолинського відділу УДСНС прибув на пустир у 5-му мікрорайоні, де стояли чорні стовпи диму. Їх було видно аж у центрі міста.
Місцеві за недоброю традицією влаштували підпал сухостою. Вогонь упритул наблизився до трансформаторної будки.
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Про це пише Радар.
23 березня в обідню пору екіпаж рятувальників із Нововолинського відділу УДСНС прибув на пустир у 5-му мікрорайоні, де стояли чорні стовпи диму. Їх було видно аж у центрі міста.
Місцеві за недоброю традицією влаштували підпал сухостою. Вогонь упритул наблизився до трансформаторної будки.
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