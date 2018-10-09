У Нововолинську невідомі влаштували пожежу біля трансформаторної будки. ФОТО





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23 березня в обідню пору екіпаж рятувальників із Нововолинського відділу УДСНС прибув на пустир у 5-му мікрорайоні, де стояли чорні стовпи диму. Їх було видно аж у центрі міста.



Місцеві за недоброю традицією влаштували підпал сухостою. Вогонь упритул наблизився до трансформаторної будки.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську невідомі підпалили траву на пустирі.Про це пише Радар 23 березня в обідню пору екіпаж рятувальників із Нововолинського відділу УДСНС прибув на пустир у 5-му мікрорайоні, де стояли чорні стовпи диму. Їх було видно аж у центрі міста.Місцеві за недоброю традицією влаштували підпал сухостою. Вогонь упритул наблизився до трансформаторної будки.

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