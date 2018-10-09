вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Нововолинську невідомі влаштували пожежу біля трансформаторної будки. ФОТО

У Нововолинську невідомі влаштували пожежу біля трансформаторної будки. ФОТО
У Нововолинську невідомі підпалили траву на пустирі.

Про це пише Радар.

23 березня в обідню пору екіпаж рятувальників із Нововолинського відділу УДСНС прибув на пустир у 5-му мікрорайоні, де стояли чорні стовпи диму. Їх було видно аж у центрі міста.

Місцеві за недоброю традицією влаштували підпал сухостою. Вогонь упритул наблизився до трансформаторної будки.



У Нововолинську невідомі влаштували пожежу біля трансформаторної будки. ФОТО
У Нововолинську невідомі влаштували пожежу біля трансформаторної будки. ФОТО
У Нововолинську невідомі влаштували пожежу біля трансформаторної будки. ФОТО
У Нововолинську невідомі влаштували пожежу біля трансформаторної будки. ФОТО
У Нововолинську невідомі влаштували пожежу біля трансформаторної будки. ФОТО
У Нововолинську невідомі влаштували пожежу біля трансформаторної будки. ФОТО
У Нововолинську невідомі влаштували пожежу біля трансформаторної будки. ФОТО
У Нововолинську невідомі влаштували пожежу біля трансформаторної будки. ФОТО
У Нововолинську невідомі влаштували пожежу біля трансформаторної будки. ФОТО
У Нововолинську невідомі влаштували пожежу біля трансформаторної будки. ФОТО
У Нововолинську невідомі влаштували пожежу біля трансформаторної будки. ФОТО
У Нововолинську невідомі влаштували пожежу біля трансформаторної будки. ФОТО
У Нововолинську невідомі влаштували пожежу біля трансформаторної будки. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Наступного тижня в Україні очікують до 6 градусів морозу
Сьогодні, 17:46
У центрі Луцька безкоштовно перевіряли на туберкульоз. ВІДЕО
Сьогодні, 17:31
У Нововолинську невідомі влаштували пожежу біля трансформаторної будки. ФОТО
Сьогодні, 17:07
В Україні зафіксували новий випадок небезпечної тропічної хвороби
Сьогодні, 16:55
Волинянка у пачці манки знайшла мишу і сміття. ФОТО
Сьогодні, 16:23
Схожі новини
На Волині з вогню врятували маму з немовлям: деталі інциденту На Волині з вогню врятували маму з немовлям: деталі інциденту
18 березень, 09:46
Волинські вогнеборці врятували маму з 1,5-місячним немовлям Волинські вогнеборці врятували маму з 1,5-місячним немовлям
16 березень, 21:12
На Волині горів гаражний кооператив На Волині горів гаражний кооператив
01 січень, 16:04
На Волині невідомі влаштували пожежу в недобудові. ФОТО На Волині невідомі влаштували пожежу в недобудові. ФОТО
09 жовтень, 2018, 16:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Фудкорт, амфітеатр і скейт-парк: у Луцьку просять знести Старий ринок заради туристів
Сьогодні, 18:00
 0
Наступного тижня в Україні очікують до 6 градусів морозу
Сьогодні, 17:46
 0
У центрі Луцька безкоштовно перевіряли на туберкульоз. ВІДЕО
Сьогодні, 17:31
 0
У Нововолинську невідомі влаштували пожежу біля трансформаторної будки. ФОТО
Сьогодні, 17:07
 0
В Україні зафіксували новий випадок небезпечної тропічної хвороби
Сьогодні, 16:55
 0
Медіа
відео
1/8