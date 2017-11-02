З миру по нитці: у Ковелі небайдужі організували будівництво літнього майданчика для дітей-сиріт. ФОТО





До доброчинної справи, долучилося багато людей. Як йдуть роботи і хто допомагає - розповіли у прес-центрі БО «БФ «Позитивна взаємодія», - повідомляє



Особливу увагу можна звернути на позитивну взаємодію небайдужих людей щодо питання будівництва літнього майданчика з бруківки перед входом у спортзал. Буквально за тиждень цей об’єкт був готовий, хоча його і не було у планах будівництва спочатку.



Микола і Ярослав Михайлевські відгукнулися на прохання і зорганізували людей, які безкоштовно виконали монтажні роботи.



Підготовчі роботи до будівництва літнього майданчика з бруківки

Так виглядає майданчик нині

Віктор Мовчан і Микола Михайлевський, який разом з братом Ярославом виступив організатором робіт

Микола Михайлевський разом з бригадою волонтерів



Анатолій Корець – систематично безкоштовно надавав гранітний відсів, щебінь, пісок, допомагав з транспортом, Юрій Оліферчук – безкоштовно забезпечив близько 4 тонн цементу, інші матеріали. В свою чергу, Руслан Михальчук, керівник ПП «Ковель-Будпостач», безкоштовно передав до 200 м кв бруківки для цієї мети, а Юлія Теличко – розробила проект дизайну.



Анатолій Корець і Мовчан Віктор

Мовчан Віктор і Юрій Оліферчук

Юля Теличко (дизайнер), Руслан Михальчук (керівник ПП «Ковель-Будпостач»)

Іван Семенюк, Рувім Мартинюк і Мовчан Віктор

Олександр Місюра, який забезпечив важкою технікою і Мовчан Віктор



Інші небайдужі люди: Рувім Мартинюк – передав безкоштовно пісок, Іван Семенюк – щебінь і надав транспорт, Віталій Ковальчук – безкоштовно забезпечив щебнем. Андрій і Микола Оліщуки – безкоштовно збудували опорні стінки, східці та пандус тощо.





Роман Войчик (волонтер з Каменя-Каширського), Мовчан Віктор (координатор благодійного проекту), Володимир і Андрій Оліщуки, бригада волонтерів, що здійнювала монтаж бруківки



Олександр Місюра – забезпечив технікою. Окремо брати Оліщуки - Андрій і Володимир, взялися безоплатно звести пандус і східці у новому вході до приміщення для дітей.



А Гаврилюк Володимир разом із братом з власної ініціативи безкорисливо забезпечили монтажі роботи щодо електрифікації приміщення, освітлення.



Сантехніки Олег Лучко і Дмитро Волков

Вадим Лабик, Мовчан Віктор із групою небайдужих осіб, які працюють з дітьми Волинського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей





Окрім літнього майданчика з бруківки, активно продовжуються будівельні і ремонтні роботи спортивного залу для дітей. Навіть з інших міст Волині відгукнулися небайдужі люди і зголосилися допомогти на добровільних засадах – Роман Войчик з Каменя-Каширського приїхав і безкоштовно допомагає виконати монтаж дерев’яної підлоги у спортзалі.



Після громадських зборів 9 жовтня 2018 року, на яких було ухвалено рішення здійснити дитячу мрію і збудувати спортзал, багато інших небайдужих людей, які переймаються долею дітей-сиріт, долучилися до благодійної акції. Постійно підтримують проект і активно допомагають сантехніки Олег Лучко і Дмитро Волков.



Вадим Лабик, поруч з Андрійєм Откаленко, Миколою Канівцем з командами добровольців, часто відвідують дітей Волинського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей в м. Ковелі з соціальними, розважально-ігровими та іншими заходами. Їхній досвід є гарним прикладом на наслідування співпраці громадськості і соціальних комунальних установ.



Незабаром планується відкриття спортзалу та майданчика.



До участі у благодійному проекті долучилися наступні небайдужі люди: МІСЮРА Олександр Васильович, УНІГА Віктор Володимирович, ОТКАЛЕНКО Андрій Володимирович, УЗНАЛІ Ігор Хусейнович, МОВЧАН Борис, ГАВРИЛЮК Володимир Васильович, ВОЙТАНІК Володимир Петрович, КОРЕЦЬ Анатолій Федонович, МОВЧАН Андрій, ЯНЧУК Олександр, ГЕЧ Станіслав, ГЛУЩУК Богдан, ПОЛЯЧУК Тетяна Миколаївна, ЛУЦИК Едуард, ФГ «Перлина Турії» (ЯРЕНЧУК Володимир), КОРЕНЬ Олег Віталійович, ЛУЧКО Олег Олегович, ГЛУХОВА Надія, ВОЛКОВ Дмитро, ПОТАПЕНКО Руслан, МОРОЗ Андрій Петрович, ЙОВИК Галина Володимирівна, ТИХОНЮК Михайло, КІНАШ Наталія Йосипівна, МОРОЗ Данило Анатолійович, МОВЧАН Павло, АНДРОСЮК Ігор, ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Ковель», СЕМЕРЕЙ Андрій, ТАЛАШКО Василь Олександрович, МОРОЗ Анатолій, Готельно-розважальний комплекс «Наше місто» м. Ковель, АСЛАМОВИЧ Євгеній Юрійович, КОРЕНЬ Олег, ДАЦЮК Володимир Петрович, ВОЙЧИК Віталік, КОЦКО С.В., КЕКЛЯК М.Д., ЗАПОВІТРЯНА Ганна Олександрівна, ФІЛОНЕНКО Володимир Євгенович, ДЕМЧУК Олександр, КУРИЛО Надія, ОЛІЩУК Володимир, СМІТЮХ Павло, ФЕДЧИК Геннадій, СМІТЮХ Андрій, ЛУЦИК Станіслав, ШЕВЧИК Василь, МЯКОТА Дмитро, ХОРШУЛЯК Роман, МАРЮСИК Ірина, ОЛІЩУК Андрій, та багато інших людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Триває ремонт спортзалу та будівництво літнього майданчика для дітей-сиріт, позбавлених батьківської опіки, які проживають у Волинському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей в місті Ковелі.До доброчинної справи, долучилося багато людей. Як йдуть роботи і хто допомагає - розповіли у прес-центрі БО «БФ «Позитивна взаємодія», - повідомляє КовельPost Особливу увагу можна звернути на позитивну взаємодію небайдужих людей щодо питання будівництва літнього майданчика з бруківки перед входом у спортзал. Буквально за тиждень цей об’єкт був готовий, хоча його і не було у планах будівництва спочатку.відгукнулися на прохання і зорганізували людей, які безкоштовно виконали монтажні роботи.– систематично безкоштовно надавав гранітний відсів, щебінь, пісок, допомагав з транспортом,– безкоштовно забезпечив близько 4 тонн цементу, інші матеріали. В свою чергу,, керівник ПП «Ковель-Будпостач», безкоштовно передав до 200 м кв бруківки для цієї мети, а– розробила проект дизайну.Інші небайдужі люди:– передав безкоштовно пісок,– щебінь і надав транспорт,– безкоштовно забезпечив щебнем. Андрій і Микола Оліщуки – безкоштовно збудували опорні стінки, східці та пандус тощо.– забезпечив технікою. Окремо брати Оліщуки - Андрій і Володимир, взялися безоплатно звести пандус і східці у новому вході до приміщення для дітей.разом із братом з власної ініціативи безкорисливо забезпечили монтажі роботи щодо електрифікації приміщення, освітлення.Окрім літнього майданчика з бруківки, активно продовжуються будівельні і ремонтні роботи спортивного залу для дітей. Навіть з інших міст Волині відгукнулися небайдужі люди і зголосилися допомогти на добровільних засадах – Роман Войчик з Каменя-Каширського приїхав і безкоштовно допомагає виконати монтаж дерев’яної підлоги у спортзалі.Після громадських зборів 9 жовтня 2018 року, на яких було ухвалено рішення здійснити дитячу мрію і збудувати спортзал, багато інших небайдужих людей, які переймаються долею дітей-сиріт, долучилися до благодійної акції. Постійно підтримують проект і активно допомагають сантехніки Олег Лучко і Дмитро Волков., поруч зз командами добровольців, часто відвідують дітей Волинського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей в м. Ковелі з соціальними, розважально-ігровими та іншими заходами. Їхній досвід є гарним прикладом на наслідування співпраці громадськості і соціальних комунальних установ.Незабаром планується відкриття спортзалу та майданчика.До участі у благодійному проекті долучилися наступні небайдужі люди:, та багато інших людей.

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