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На Волині активно відновлюють джерела. ВІДЕО

На Волині активно відновлюють джерела. ВІДЕО
Кажуть, вода – колиска життя, без якої неможливе існування жодного організму. Аби донести кожному цю істину щороку 22 березня увесь світ відзначав Міжнародний день водних ресурсів.

Тема надзвичайно актуальна, адже зараз є чимало екологічних загроз. Проблеми не оминули і Волинь. Йдеться в сюжеті 12 каналу.

Начальник профільного управління запевняє – незважаючи на тенета екологічних небезпек, фахівці намагаються зробити все можливе аби волинянам було достатньо якісної води і для споживання, і для інших господарсько-побутових потреб. Зокрема, активно триває робота з відновлення джерел.

Чиновники кажуть, з 2005 року на Волині вдалося відновити, впорядкувти та освятити 87 джерел. Богоявленське джерело в с.Воротнів. Для місцевих мешканців це визначне місце.

На території посадили туї, змайстрували колодязь. На Водохреще, каже місцевий священик, тут справжній аншлаг. Вода у джерелі відповідає усім стандартам якості. Відновили джерело і в Городищі, Луцького району.

Місце для купання на Водохреще і колодязь з Артезіанською свердловиною мають жителі Гіркої Полонки. Чиновники запевняють, відновлюватимуть джерела в регіоні і надалі. Фахівці ж зауважують – за відновленим джерелами треба постійно та пильно стежити і доглядати за ними. І про це завжди повинні пам’ятати і мешканці населених пунктів, і керівники громад. В іншому випадку, дарма й намагатися протидіяти екологічним загрозам.


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Теги: вода, джерела
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