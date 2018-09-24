На території ковельської школи учні з батьками висадили фруктовий сад. ФОТО





Учні з батьками та вчителі школи досить активно відгукнулися на запрошення адміністрації закладу провести таку цікаву екологічну акцію. Повідомляє



Напередодні підготували площу для висаджування дерев, позначили місця, де ростимуть яблуні, груші, сливи та вишні, аби існуючий біля школи садок був ще гарнішим.



- Сподіваємось, що спільними зусиллями нам вдалось створити сад, який буде, перш за все, навчально-демонстраційним, відпочинковим, а також слугуватиме простором для роздумів і натхнення молодих екологів серед учнів навчального закладу, - каже директор школи Сергій Бідненко. - Дякуємо учням, батькам та вчителям, які долучились до гарної справи! Нехай шкільний сад рясно родить плодами, милує своїм цвітом та буде наснагою до благородних справ та ідей для кожного, хто завітає у цей Садок.



Школярі різних вікових категорій пообіцяли дбати про кожне дерево. Цю традицію вирішили продовжувати та надалі передавати іншим учням, які вчитимуться у цій школі.



Акція проводилась в рамках благоустрою шкільної території, озеленення освітнього простору та з метою бережливого ставлення до навколишнього природного середовища, формування екологічної свідомості учнів.



До речі, днями дубовий гай з'явився біля ЗОШ №7 міста Ковеля. Учні навчального закладу разом з педагогами висадили 20 молодих дубочків на пришкільній території.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В суботу, 22 березня, у закладі загальної середньої освіти №9 відбулася акція «З думкою про майбутнє». У шкільному садку висадили три десятки саджанців фруктових дерев.Учні з батьками та вчителі школи досить активно відгукнулися на запрошення адміністрації закладу провести таку цікаву екологічну акцію. Повідомляє КовельPost Напередодні підготували площу для висаджування дерев, позначили місця, де ростимуть яблуні, груші, сливи та вишні, аби існуючий біля школи садок був ще гарнішим.- Сподіваємось, що спільними зусиллями нам вдалось створити сад, який буде, перш за все, навчально-демонстраційним, відпочинковим, а також слугуватиме простором для роздумів і натхнення молодих екологів серед учнів навчального закладу, - каже директор школи. - Дякуємо учням, батькам та вчителям, які долучились до гарної справи! Нехай шкільний сад рясно родить плодами, милує своїм цвітом та буде наснагою до благородних справ та ідей для кожного, хто завітає у цей Садок.Школярі різних вікових категорій пообіцяли дбати про кожне дерево. Цю традицію вирішили продовжувати та надалі передавати іншим учням, які вчитимуться у цій школі.Акція проводилась в рамках благоустрою шкільної території, озеленення освітнього простору та з метою бережливого ставлення до навколишнього природного середовища, формування екологічної свідомості учнів.До речі, днями дубовий гай з'явився біля ЗОШ №7 міста Ковеля. Учні навчального закладу разом з педагогами висадили 20 молодих дубочків на пришкільній території.

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