Волинські медики показали, як провели операцію на барабанній перетинці. ФОТО
Сьогодні, 01:25
Медики ЛОР-відділення Волинської обласної клінічної лікарні показали, як проводять операцію на барабанній перетинці.
Про це йдеться на сторінці відділення у facebоok.
"Перфорація (отвір) барабанної перетинки є причиною гноєтечі з вуха та зниження слуху на хворе вухо.
Для закриття отвору в барабанній перетинці ми виконуємо мікрохірургічну операцію - тимпанопластика.
Після операції барабанна перетинка відновлюється, гноєтеча зникає, а слух покращується.
Ліва барабанна перетинка до та після тимпанопластики", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці відділення у facebоok.
"Перфорація (отвір) барабанної перетинки є причиною гноєтечі з вуха та зниження слуху на хворе вухо.
Для закриття отвору в барабанній перетинці ми виконуємо мікрохірургічну операцію - тимпанопластика.
Після операції барабанна перетинка відновлюється, гноєтеча зникає, а слух покращується.
Ліва барабанна перетинка до та після тимпанопластики", - йдеться у дописі.
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