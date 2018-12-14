Волинські медики показали, як провели операцію на барабанній перетинці. ФОТО





Про це йдеться на сторінці відділення у



"Перфорація (отвір) барабанної перетинки є причиною гноєтечі з вуха та зниження слуху на хворе вухо.



Для закриття отвору в барабанній перетинці ми виконуємо мікрохірургічну операцію - тимпанопластика.



Після операції барабанна перетинка відновлюється, гноєтеча зникає, а слух покращується.



Ліва барабанна перетинка до та після тимпанопластики", - йдеться у дописі.





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