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Волинські медики показали, як провели операцію на барабанній перетинці. ФОТО

Волинські медики показали, як провели операцію на барабанній перетинці. ФОТО
Медики ЛОР-відділення Волинської обласної клінічної лікарні показали, як проводять операцію на барабанній перетинці.

Про це йдеться на сторінці відділення у facebоok.

"Перфорація (отвір) барабанної перетинки є причиною гноєтечі з вуха та зниження слуху на хворе вухо.

Для закриття отвору в барабанній перетинці ми виконуємо мікрохірургічну операцію - тимпанопластика.

Після операції барабанна перетинка відновлюється, гноєтеча зникає, а слух покращується.

Ліва барабанна перетинка до та після тимпанопластики", - йдеться у дописі.


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Теги: лікар, операція, барабанна перетинка
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