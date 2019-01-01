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Юні волинські футболісти представляли Україну на міжнародних змаганнях. ФОТО

Юні волинські футболісти представляли Україну на міжнародних змаганнях. ФОТО
З 18 по 20 березня вихованці Романа Жерша відвідали Міжнародний турнір з футболу з нагоди святкування 1000-ліття міста Брест серед дітей 2007 р.н.

Повідомляє прес-служба Футбольного Центру «Ковель-Волинь».

До участі в турнірі приєдналося 16 команд. Україну презентували ковельчани. Всі учасники футбольних змагань були поділені на чотири групи. У своїй Групі С наші юнаки здобули перше місце та вийшли в 1/4 фіналу.

В 1/4 хлопцям довелося позмагатися із сильними суперниками. Так, поступившись команді ФК «Нєман» з міста Гродно, та в останній день здобувши перемогу над «ЦОР 1» з міста Брест, та ФК «Бєлкард» з міста Гродно, ковельчани за підсумками турніру опинилася на 5 позиції.

Також у номінації «Кращий гравець турніру» організатори відзначили вихованця ФЦ «Ковель-Волинь» – Вадима Мацана.

Повертаючись додому, разом із тренером хлопці здійснили невелику екскурсію містом.


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Теги: Ковель-Волинь, футбол
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