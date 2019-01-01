Юні волинські футболісти представляли Україну на міжнародних змаганнях. ФОТО

Романа Жерша відвідали Міжнародний турнір з футболу з нагоди святкування 1000-ліття міста Брест серед дітей 2007 р.н.



Повідомляє прес-служба



До участі в турнірі приєдналося 16 команд. Україну презентували ковельчани. Всі учасники футбольних змагань були поділені на чотири групи. У своїй Групі С наші юнаки здобули перше місце та вийшли в 1/4 фіналу.



В 1/4 хлопцям довелося позмагатися із сильними суперниками. Так, поступившись команді ФК «Нєман» з міста Гродно, та в останній день здобувши перемогу над «ЦОР 1» з міста Брест, та ФК «Бєлкард» з міста Гродно, ковельчани за підсумками турніру опинилася на 5 позиції.



Також у номінації «Кращий гравець турніру» організатори відзначили вихованця ФЦ «Ковель-Волинь» – Вадима Мацана.



Повертаючись додому, разом із тренером хлопці здійснили невелику екскурсію містом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 18 по 20 березня вихованцівідвідали Міжнародний турнір з футболу з нагоди святкування 1000-ліття міста Брест серед дітей 2007 р.н.Повідомляє прес-служба Футбольного Центру «Ковель-Волинь» До участі в турнірі приєдналося 16 команд. Україну презентували ковельчани. Всі учасники футбольних змагань були поділені на чотири групи. У своїй Групі С наші юнаки здобули перше місце та вийшли в 1/4 фіналу.В 1/4 хлопцям довелося позмагатися із сильними суперниками. Так, поступившись команді ФК «Нєман» з міста Гродно, та в останній день здобувши перемогу над «ЦОР 1» з міста Брест, та ФК «Бєлкард» з міста Гродно, ковельчани за підсумками турніру опинилася на 5 позиції.Також у номінації «Кращий гравець турніру» організатори відзначили вихованця ФЦ «Ковель-Волинь» –Повертаючись додому, разом із тренером хлопці здійснили невелику екскурсію містом.

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