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На кордоні з РФ зловили 60 завербованих українців

На кордоні з РФ зловили 60 завербованих українців
Останнім часом збільшилась кількість осіб, переважно це українці, які раніше були завербовані спецслужбами РФ та намагаються незаконно потрапити в Україну, розповів помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

Повідомляє Держприкордонслужба.

– З початку року ми вже виявили понад 60 завербованих українців, – уточнив він.

Слободян наголосив, що зараз ситуація на кордоні з Росією залишається доволі напруженою, але контрольованою.

За його словами, на лінії українсько-російського кордону посилено заходи безпеки у період виборчої кампанії, з початку року Держприкордонслужба відмовила у в’їзді на територію України понад двом тисячам громадян Росії.

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Теги: Держприкордонслужба, завербовані, кордон, Росія
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