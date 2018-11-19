На кордоні з РФ зловили 60 завербованих українців
Сьогодні, 05:20
Останнім часом збільшилась кількість осіб, переважно це українці, які раніше були завербовані спецслужбами РФ та намагаються незаконно потрапити в Україну, розповів помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.
Повідомляє Держприкордонслужба.
– З початку року ми вже виявили понад 60 завербованих українців, – уточнив він.
Слободян наголосив, що зараз ситуація на кордоні з Росією залишається доволі напруженою, але контрольованою.
За його словами, на лінії українсько-російського кордону посилено заходи безпеки у період виборчої кампанії, з початку року Держприкордонслужба відмовила у в’їзді на територію України понад двом тисячам громадян Росії.
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Повідомляє Держприкордонслужба.
– З початку року ми вже виявили понад 60 завербованих українців, – уточнив він.
Слободян наголосив, що зараз ситуація на кордоні з Росією залишається доволі напруженою, але контрольованою.
За його словами, на лінії українсько-російського кордону посилено заходи безпеки у період виборчої кампанії, з початку року Держприкордонслужба відмовила у в’їзді на територію України понад двом тисячам громадян Росії.
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