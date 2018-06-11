На Львівщині 78-річний вчитель на перерві побив п’ятикласника
Сьогодні, 00:29
У Мостиськах Львівської області після побиття вчителем госпіталізували 11-річного учня.
Повідомляє сайт Нацполіції.
Лікарі діагностували у п’ятикласника однієї з шкіл міста забій передньої черевної стінки.
Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження школяру під час перерви заподіяв 78-річний учитель математики.
Обставини, за яких педагог підняв руку на учня, встановлюють правоохоронці.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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Повідомляє сайт Нацполіції.
Лікарі діагностували у п’ятикласника однієї з шкіл міста забій передньої черевної стінки.
Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження школяру під час перерви заподіяв 78-річний учитель математики.
Обставини, за яких педагог підняв руку на учня, встановлюють правоохоронці.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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