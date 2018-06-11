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На Львівщині 78-річний вчитель на перерві побив п’ятикласника

На Львівщині 78-річний вчитель на перерві побив п’ятикласника
У Мостиськах Львівської області після побиття вчителем госпіталізували 11-річного учня.

Повідомляє сайт Нацполіції.

Лікарі діагностували у п’ятикласника однієї з шкіл міста забій передньої черевної стінки.

Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження школяру під час перерви заподіяв 78-річний учитель математики.

Обставини, за яких педагог підняв руку на учня, встановлюють правоохоронці.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Теги: школяр, побиття, вчитель, Львівщина
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