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У Луцьку хлопець освідчився дівчині під час футбольного матчу

У Луцьку хлопець освідчився дівчині під час футбольного матчу
У перерві футбольного матчу «Волинь» – «Авангард» хлопець освідчився дівчині в коханні у мікрофон. Він подарував коханій букет троянд й іграшку – великого білого плюшевого ведмедика.

Про це повідомляє інтернет-видання «Волинь24».

Нагадаємо, у 19-му турі чемпіонату України з футболу у першій лізі луцька «Волинь» програла вдома в більшості команді «Авангард» (Краматорськ) – 0:1.

У перерві футбольного матчу прес-аташе клубу Дмитро Кузнецов оголосив у мікрофон, що на віп-трибуні присутній вболівальник, який хоче щось сказати.

Хлопець Сашко, взявши до рук мікрофона, привселюдно зізнався: «Наташо, я тебе кохаю». Він подарував дівчині букет троянд і білого плюшевого ведмедя.

Вона ж, розчулившись, обійняла і поліцувала коханого.

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Теги: «Волинь», «Авангард», освідчення, кохання, Луцьк
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