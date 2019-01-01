У Луцьку хлопець освідчився дівчині під час футбольного матчу





Про це повідомляє інтернет-видання «



Нагадаємо, у 19-му турі чемпіонату України з футболу у першій лізі луцька «Волинь» програла вдома в більшості команді «Авангард» (Краматорськ) – 0:1.



У перерві футбольного матчу прес-аташе клубу Дмитро Кузнецов оголосив у мікрофон, що на віп-трибуні присутній вболівальник, який хоче щось сказати.



Хлопець Сашко, взявши до рук мікрофона, привселюдно зізнався: «Наташо, я тебе кохаю». Він подарував дівчині букет троянд і білого плюшевого ведмедя.



Вона ж, розчулившись, обійняла і поліцувала коханого.



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