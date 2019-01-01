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Громада церкви на Волині вирішила залишитися у Московському патріархаті

Громада церкви на Волині вирішила залишитися у Московському патріархаті
23 березня 2019 року в храмі Різдва Христового села Великий Курінь відбулись збори релігійної громади, під час котрих було обговорене питання про юрисдикцію.

Про це повідомляється на сторінці Любешівського благочиння Волинської єпархії УПЦ у Facebook, пише сайт Волинської єпархії УПЦ (МП).

У Вселенську поминальну суботу в храмі розпочалось ранкове богослужіння. За свідченнями постійних прихожан храму, людей було значно більше, аніж зазвичай, адже всі розуміли, що в ці дні вирішується доля їхньої громади і доля храму. До кінця служби кількість людей все збільшувалась. Серед тих, хто зібрався, були нечисленні прихильники ПЦУ. За словами очевидців, їх у храмі було не більше двадцяти осіб. Поводились вони тихо і спокійно, без провокацій і сварок.

Після поминальної служби почалось обговорення ситуації, яка склалась на приході. Нагадаємо, тижнем раніше на храм УПЦ у Великому Курені заявила свої претензії новостворена ПЦУ. Парафіян храму обурювало те, що без їхньої згоди місцеві активісти намагались змінити юрисдикцію громади. Багато людей бідкались тим, що під час збору підписів прихильниками ПЦУ їх ввели в оману.

Прихожани храму одноголосно, кажуть у єпархії, вирішили, що громада не буде змінювати конфесійну приналежність і залишається у складі Української Православної Церкви (МП).

Проти цього рішення ніхто із присутніх не виступав.

Для підтвердження такого рішення громада вирішили просто у храмі розпочати збір підписів. По хатах у селі при цьому ніхто не ходив. Станом на час публікації повідомлення у соцмережі було зібрано 350 підписів. Збір підписів триває.


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Теги: Великий Курінь, Волинь, Московський патріархіт, Томос
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Коментарі 1
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Фінансування з бюджету держави потреб цих сепаратистів по остаточному принципу робити. Осередок фсб фінансувати не можна.
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