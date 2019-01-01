вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку поліцейські спіймали озброєних небезпечних людей

У Луцьку поліцейські спіймали озброєних небезпечних людей
Ніч на 24 березня для волинських патрульних була доволі насиченою.

Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині.

З-поміж іншого, увечері 23 березня патрульні отримали повідомлення про підозрілих осіб на вулиці Володимирській у Луцьку.

Диспетчер передав, що чоловіки можуть бути озброєними і небезпечними. Volkswagen інспектори зупинили на вулиці Львівській, людей перевірили.

На задньому сидінні автомобіля виявили предмет, схожий на пістолет. Викликали слідчо-оперативну групу, та вилучила предмет, осіб доставили до відділку поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зброя, небезпека, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Водій, який вилетів на тротуар і зніс паркан у Володимирі, був п'яний
Сьогодні, 12:39
У Луцьку поліцейські спіймали озброєних небезпечних людей
Сьогодні, 12:19
Біля дитячого табору під Луцьком прибрали стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Сьогодні, 11:32
З Рівного полетів перший у цьому році рейс до Єгипту. ВІДЕО
Сьогодні, 11:14
Громада церкви на Волині вирішила залишитися у Московському патріархаті
Сьогодні, 10:20
Схожі новини
У Луцьку гниле дерево створило небезпечний тунель біля дитмайданчика У Луцьку гниле дерево створило небезпечний тунель біля дитмайданчика
22 лютий, 09:40
У Луцьку «на гарячому» спіймали грабіжника з наркотиками У Луцьку «на гарячому» спіймали грабіжника з наркотиками
31 січень, 10:00
Під Луцьком чоловік заховав кулемет з купою набоїв Під Луцьком чоловік заховав кулемет з купою набоїв
11 січень, 08:38
У Луцьку затримали чоловіка, який торгував зброєю. ФОТО У Луцьку затримали чоловіка, який торгував зброєю. ФОТО
10 січень, 12:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Водій, який вилетів на тротуар і зніс паркан у Володимирі, був п'яний
Сьогодні, 12:39
 0
У Луцьку поліцейські спіймали озброєних небезпечних людей
Сьогодні, 12:19
 0
Біля дитячого табору під Луцьком прибрали стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Сьогодні, 11:32
 0
З Рівного полетів перший у цьому році рейс до Єгипту. ВІДЕО
Сьогодні, 11:14
 0
Громада церкви на Волині вирішила залишитися у Московському патріархаті
Сьогодні, 10:20
 0
Медіа
відео
1/8