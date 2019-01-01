У Луцьку поліцейські спіймали озброєних небезпечних людей





Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині.



З-поміж іншого, увечері 23 березня патрульні отримали повідомлення про підозрілих осіб на вулиці Володимирській у Луцьку.



Диспетчер передав, що чоловіки можуть бути озброєними і небезпечними. Volkswagen інспектори зупинили на вулиці Львівській, людей перевірили.



На задньому сидінні автомобіля виявили предмет, схожий на пістолет. Викликали слідчо-оперативну групу, та вилучила предмет, осіб доставили до відділку поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ніч на 24 березня для волинських патрульних була доволі насиченою.Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині.З-поміж іншого, увечері 23 березня патрульні отримали повідомлення про підозрілих осіб на вулиці Володимирській у Луцьку.Диспетчер передав, що чоловіки можуть бути озброєними і небезпечними. Volkswagen інспектори зупинили на вулиці Львівській, людей перевірили.На задньому сидінні автомобіля виявили предмет, схожий на пістолет. Викликали слідчо-оперативну групу, та вилучила предмет, осіб доставили до відділку поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію