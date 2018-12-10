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У Луцьку двоє братів увечері незаконно проникли в магазин

У Луцьку двоє братів увечері незаконно проникли в магазин
Увечері 23 березня двоє братів незаконно проникли в магазин на вулиці Теремнівський у Луцьку.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.

Так, о 22:49 патрульні отримали повідомлення про спрацювання сигналізації на вулиці Теремнівській.

Як виявилося, тут двоє братів незаконно проникли в магазин. Охорона також прибула миттєво. Осіб затримали та доставили до відділку поліції.


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Теги: пограбування, Луцьк
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