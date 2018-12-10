У Луцьку двоє братів увечері незаконно проникли в магазин
Сьогодні, 18:41
Увечері 23 березня двоє братів незаконно проникли в магазин на вулиці Теремнівський у Луцьку.
Про це повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.
Так, о 22:49 патрульні отримали повідомлення про спрацювання сигналізації на вулиці Теремнівській.
Як виявилося, тут двоє братів незаконно проникли в магазин. Охорона також прибула миттєво. Осіб затримали та доставили до відділку поліції.
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Про це повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.
Так, о 22:49 патрульні отримали повідомлення про спрацювання сигналізації на вулиці Теремнівській.
Як виявилося, тут двоє братів незаконно проникли в магазин. Охорона також прибула миттєво. Осіб затримали та доставили до відділку поліції.
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