У Луцьку двоє братів увечері незаконно проникли в магазин





Про це повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.



Так, о 22:49 патрульні отримали повідомлення про спрацювання сигналізації на вулиці Теремнівській.



Як виявилося, тут двоє братів незаконно проникли в магазин. Охорона також прибула миттєво. Осіб затримали та доставили до відділку поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Увечері 23 березня двоє братів незаконно проникли в магазин на вулиці Теремнівський у Луцьку.Про це повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.Так, о 22:49 патрульні отримали повідомлення про спрацювання сигналізації на вулиці Теремнівській.Як виявилося, тут двоє братів незаконно проникли в магазин. Охорона також прибула миттєво. Осіб затримали та доставили до відділку поліції.

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