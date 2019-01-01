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У Ківерцівському районі боролися з вогнем, який розвела місцева жителька

У Ківерцівському районі боролися з вогнем, який розвела місцева жителька
23 березня рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини №6 міста Ківерці ліквідували пожежу сухої трави та чагарнику поблизу села Озеро Ківерцівського району.

Про це повідомляє прес-служба рятувальників області.

Відомо, що повідомлення до служби "101" надійшло о 15:58 23 березня, бійці ДСНС довелося понад 2 години боротися з вогнем.

За попередніми даними, лихо трапилося з вини місцевої мешканки Людмили М., 1957 року народження, яка спалювала суху рослинність.

У Ківерцівському районі боролися з вогнем, який розвела місцева жителька

У Ківерцівському районі боролися з вогнем, який розвела місцева жителька

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Теги: пожежа, вогонь, рятувальники, Озеро, Волинь
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