У Ківерцівському районі боролися з вогнем, який розвела місцева жителька
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23 березня рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини №6 міста Ківерці ліквідували пожежу сухої трави та чагарнику поблизу села Озеро Ківерцівського району.
Про це повідомляє прес-служба рятувальників області.
Відомо, що повідомлення до служби "101" надійшло о 15:58 23 березня, бійці ДСНС довелося понад 2 години боротися з вогнем.
За попередніми даними, лихо трапилося з вини місцевої мешканки Людмили М., 1957 року народження, яка спалювала суху рослинність.
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Про це повідомляє прес-служба рятувальників області.
Відомо, що повідомлення до служби "101" надійшло о 15:58 23 березня, бійці ДСНС довелося понад 2 години боротися з вогнем.
За попередніми даними, лихо трапилося з вини місцевої мешканки Людмили М., 1957 року народження, яка спалювала суху рослинність.
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