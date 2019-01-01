У Ківерцівському районі боролися з вогнем, який розвела місцева жителька





Про це повідомляє прес-служба рятувальників області.



Відомо, що повідомлення до служби "101" надійшло о 15:58 23 березня, бійці ДСНС довелося понад 2 години боротися з вогнем.



За попередніми даними, лихо трапилося з вини місцевої мешканки Людмили М., 1957 року народження, яка спалювала суху рослинність.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 березня рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини №6 міста Ківерці ліквідували пожежу сухої трави та чагарнику поблизу села Озеро Ківерцівського району.Про це повідомляє прес-служба рятувальників області.Відомо, що повідомлення до служби "101" надійшло о 15:58 23 березня, бійці ДСНС довелося понад 2 години боротися з вогнем.За попередніми даними, лихо трапилося з вини місцевої мешканки Людмили М., 1957 року народження, яка спалювала суху рослинність.

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