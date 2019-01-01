«Дуже хочу продовжити життя своїй єдиній дитині», – мама онкохворої волинянки

Мама онкохвороїз Волинінаписала зворушливий пост у соцмережі, в якому закликала продовжити допомагати рятувати її доньку від раку.Допис жінка опублікували у декількох місцевих групах у Facebook.Жінка зауважила, що те, що її донька доросла, нічого не змінює. Адже для неї вона все одно її дитина.«В онкодиспансері не давали ніяких шансів на життя. «Панацеї нема», - так казав лікар.А ми вірили в диво. В Євангеліє від Матвія 9:29 є слова: «По вірі вашій буде вам». Коли віриш, що твоє життя зміниться на краще, так і станеться.Ми зверталися в різні фонди, в міністерство.Коли зрозуміли,що допомоги не буде,звернулись до людей. Люди допомогли. Коли Бог хоче допомогти, він допомогає руками людей. Нам вдалося неймовірне. Хвороба відступила.Я дуже хочу продовжити життя своїй єдиній дитині. Допоможіть здійснити мою мрію», - написала жінка.Вона додала, що діти не повинні помирати раніше за батьків.«Для продовження лікування нам залишилося вже не багато. Ще трошки і хвороба здасться. Залишилась одна пухлина в печінці.Було багато пухлин в легенях,п'ять в печінці», - написала мама онкохворої.За її словами, препарат "Ібранс", який дає надію на одужання, коштує 44000 гривень на місяць.