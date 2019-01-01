«Дуже хочу продовжити життя своїй єдиній дитині», – мама онкохворої волинянки
Сьогодні, 15:58
Мама онкохворої Тетяни Куценко з Волині Людмила Цимбалюк написала зворушливий пост у соцмережі, в якому закликала продовжити допомагати рятувати її доньку від раку.
Допис жінка опублікували у декількох місцевих групах у Facebook.
Жінка зауважила, що те, що її донька доросла, нічого не змінює. Адже для неї вона все одно її дитина.
«В онкодиспансері не давали ніяких шансів на життя. «Панацеї нема», - так казав лікар.
А ми вірили в диво. В Євангеліє від Матвія 9:29 є слова: «По вірі вашій буде вам». Коли віриш, що твоє життя зміниться на краще, так і станеться.
Ми зверталися в різні фонди, в міністерство.Коли зрозуміли,що допомоги не буде,звернулись до людей. Люди допомогли. Коли Бог хоче допомогти, він допомогає руками людей. Нам вдалося неймовірне. Хвороба відступила.
Я дуже хочу продовжити життя своїй єдиній дитині. Допоможіть здійснити мою мрію», - написала жінка.
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Вона додала, що діти не повинні помирати раніше за батьків.
«Для продовження лікування нам залишилося вже не багато. Ще трошки і хвороба здасться. Залишилась одна пухлина в печінці.Було багато пухлин в легенях,п'ять в печінці», - написала мама онкохворої.
За її словами, препарат "Ібранс", який дає надію на одужання, коштує 44000 гривень на місяць.
Картка ПриватБанк 4149 4991 1968 3579Visa
Для переказів з інших банків: картка ПриватБанк 5168 7573 3034 6836 MasyerCard.
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Допис жінка опублікували у декількох місцевих групах у Facebook.
Жінка зауважила, що те, що її донька доросла, нічого не змінює. Адже для неї вона все одно її дитина.
«В онкодиспансері не давали ніяких шансів на життя. «Панацеї нема», - так казав лікар.
А ми вірили в диво. В Євангеліє від Матвія 9:29 є слова: «По вірі вашій буде вам». Коли віриш, що твоє життя зміниться на краще, так і станеться.
Ми зверталися в різні фонди, в міністерство.Коли зрозуміли,що допомоги не буде,звернулись до людей. Люди допомогли. Коли Бог хоче допомогти, він допомогає руками людей. Нам вдалося неймовірне. Хвороба відступила.
Я дуже хочу продовжити життя своїй єдиній дитині. Допоможіть здійснити мою мрію», - написала жінка.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Залишилась одна з п’яти пухлин», – онкохвора волинянка благає допомогти їй подолати хворобу
Вона додала, що діти не повинні помирати раніше за батьків.
«Для продовження лікування нам залишилося вже не багато. Ще трошки і хвороба здасться. Залишилась одна пухлина в печінці.Було багато пухлин в легенях,п'ять в печінці», - написала мама онкохворої.
За її словами, препарат "Ібранс", який дає надію на одужання, коштує 44000 гривень на місяць.
Картка ПриватБанк 4149 4991 1968 3579Visa
Для переказів з інших банків: картка ПриватБанк 5168 7573 3034 6836 MasyerCard.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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