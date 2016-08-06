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Загинув росіянин, якого підозрювали у вбивстві львівського водія BlaBlaCar

Загинув росіянин, якого підозрювали у вбивстві львівського водія BlaBlaCar
Загиблий від вибуху у Києві 23 березня громадянин Росії був підозрюваним у вбивстві водія BlaBlaCar Тараса Познякова.

Про це повідомив 24 березня у Facebook радник голови Служби безпеки України Ярослав Антоняк.

«Учора пізно ввечері в Києві на проспекті Науки відбувся вибух саморобного вибухового пристрою, унаслідок чого на місці загинула особа, у якої були паспорти громадянина України на ім’я Карпов Андрій Вікторович, 15 серпня 1996 року народження і паспорт громадянина РФ на ім’я Кінгісепп Луан Миколайович, 23 березня 1991 року народження. Нагадаю, що громадянин РФ Кінгісепп знаходиться в державному та міжнародному розшуку як підозрюваний у вбивстві водія BlaBlaCar Тараса Познякова», – написав Антоняк.

Він додав, що «громадянин Росії Кінгісепп (позивний «Лука») підозрюється у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України».

«Після вибуху із квартири вибігла і втекла дівчина кавказької національності. Під час огляду квартири також було виявлено чотири паспорти громадян України на різні прізвища», – додав радник голови СБУ.

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Теги: Позняков, вбивство, BlaBlaCar
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