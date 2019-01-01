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У Луцьку вкотре виявили нічну «наливайку»

У Луцьку вкотре виявили нічну «наливайку»
Магазин «Домашній», що на вулиці Авіаторів у Луцьку, продавав алкоголь у нічний час.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради у Facebook.

Додають, що на продавця закладу склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною 2 статті 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 1700 до 6800 гривень.

Нагадаємо, рішенням Луцької міської ради у Луцьку заборонено продавати алкогольні напої в нічний час.

У Луцьку вкотре виявили нічну «наливайку»
У Луцьку вкотре виявили нічну «наливайку»
У Луцьку вкотре виявили нічну «наливайку»

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Теги: «Домашній», Луцьк, алкоголь, заборона
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