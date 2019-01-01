У Луцьку вкотре виявили нічну «наливайку»
Сьогодні, 17:33
Магазин «Домашній», що на вулиці Авіаторів у Луцьку, продавав алкоголь у нічний час.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради у Facebook.
Додають, що на продавця закладу склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною 2 статті 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 1700 до 6800 гривень.
Нагадаємо, рішенням Луцької міської ради у Луцьку заборонено продавати алкогольні напої в нічний час.
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради у Facebook.
Додають, що на продавця закладу склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною 2 статті 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 1700 до 6800 гривень.
Нагадаємо, рішенням Луцької міської ради у Луцьку заборонено продавати алкогольні напої в нічний час.
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