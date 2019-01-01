У Луцьку вкотре виявили нічну «наливайку»





Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради у Facebook.



Додають, що на продавця закладу склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною 2 статті 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 1700 до 6800 гривень.



Нагадаємо, рішенням Луцької міської ради у Луцьку заборонено продавати алкогольні напої в нічний час.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Магазин «Домашній», що на вулиці Авіаторів у Луцьку, продавав алкоголь у нічний час.Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради у Facebook.Додають, що на продавця закладу склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною 2 статті 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 1700 до 6800 гривень.Нагадаємо, рішенням Луцької міської ради у Луцьку заборонено продавати алкогольні напої в нічний час.

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