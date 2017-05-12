Тимошенко і Коломойський ведуть спільну кампанію, – штаб Порошенка

Юлія Тимошенко вкотре переконливо захистила титул «баронеси брехні», яким її не так давно і цілком заслужено охрестила німецька газета Handelsblatt. І так само підтвердила своє лідерство у рейтингу неправдивих заяв українських політиків за версією Vox Ukraine. Така вже в неї натура – фантазувати, що дихати.



Про це йдеться у Петра Порошенка.



У ній наголошується, що "поширення... дезінформації про нібито початок проти Петра Порошенка кримінальних проваджень кіпрським судом та низкою європейських антикорупційних органів" - це "черговий фейк від Тимошенко".



"Відтак, додамо вже від себе, що радше сама заява Тимошенко містить ознаки політичного шахрайства, і Юлія Володимирівна мала б вибачитися за свідоме тиражування неправди", - сказано у повідомленні.



Виборчий штаб Петра Порошенка звертає увагу на те, що ще одним джерелом поширення даного фейку став "Інтернет-ресурс, редагований та модерований відомим чорним піарником, який свою далеку від журналістики брудну справу прикриває репортерським статусом на каналі "1+1"".



"Така синхронізація зусиль ще раз доводить, що Володимир Зеленський – далеко не єдиний кандидат, фігурою якого Ігор Коломойський «ходить» на цих виборах. Так само він поставив і на Юлію Тимошенко", - наголосили у передвиборчому штабі Петра Порошенка і закликали особливо ретельно перевіряти інформацію на предмет фейковості і недостовірності.



"Принагідно висловлюємо глибоке співчуття журналістам «1+1» у зв’язку із великими репутаційними втратами через те, що власник перетворив канал на антиекологічну фабрику із виробництва фейків, бруду і брехні проти тих, кого він вважає своїм політичним опонентом; кому він банально мститься за те, що два роки тому держава шляхом націоналізації банку врятувала вклади десятків мільйонів клієнтів, які були поставлені під загрозу корупційними оборудками його ПРИВАТних власників", - йдеться у заяві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. вкотре переконливо захистила титул «баронеси брехні», яким її не так давно і цілком заслужено охрестила німецька газета Handelsblatt. І так само підтвердила своє лідерство у рейтингу неправдивих заяв українських політиків за версією Vox Ukraine. Така вже в неї натура – фантазувати, що дихати.Про це йдеться у заяві виборчого штабуУ ній наголошується, що "поширення... дезінформації про нібито початок проти Петра Порошенка кримінальних проваджень кіпрським судом та низкою європейських антикорупційних органів" - це "черговий фейк від Тимошенко"."Відтак, додамо вже від себе, що радше сама заява Тимошенко містить ознаки політичного шахрайства, і Юлія Володимирівна мала б вибачитися за свідоме тиражування неправди", - сказано у повідомленні.Виборчий штаб Петра Порошенка звертає увагу на те, що ще одним джерелом поширення даного фейку став "Інтернет-ресурс, редагований та модерований відомим чорним піарником, який свою далеку від журналістики брудну справу прикриває репортерським статусом на каналі "1+1""."Така синхронізація зусиль ще раз доводить, що– далеко не єдиний кандидат, фігурою якого«ходить» на цих виборах. Так само він поставив і на Юлію Тимошенко", - наголосили у передвиборчому штабі Петра Порошенка і закликали особливо ретельно перевіряти інформацію на предмет фейковості і недостовірності."Принагідно висловлюємо глибоке співчуття журналістам «1+1» у зв’язку із великими репутаційними втратами через те, що власник перетворив канал на антиекологічну фабрику із виробництва фейків, бруду і брехні проти тих, кого він вважає своїм політичним опонентом; кому він банально мститься за те, що два роки тому держава шляхом націоналізації банку врятувала вклади десятків мільйонів клієнтів, які були поставлені під загрозу корупційними оборудками його ПРИВАТних власників", - йдеться у заяві.

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