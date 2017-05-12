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Тимошенко і Коломойський ведуть спільну кампанію, – штаб Порошенка

Тимошенко і Коломойський ведуть спільну кампанію, – штаб Порошенка
Юлія Тимошенко вкотре переконливо захистила титул «баронеси брехні», яким її не так давно і цілком заслужено охрестила німецька газета Handelsblatt. І так само підтвердила своє лідерство у рейтингу неправдивих заяв українських політиків за версією Vox Ukraine. Така вже в неї натура – фантазувати, що дихати.

Про це йдеться у заяві виборчого штабу Петра Порошенка

У ній наголошується, що "поширення... дезінформації про нібито початок проти Петра Порошенка кримінальних проваджень кіпрським судом та низкою європейських антикорупційних органів" - це "черговий фейк від Тимошенко".

"Відтак, додамо вже від себе, що радше сама заява Тимошенко містить ознаки політичного шахрайства, і Юлія Володимирівна мала б вибачитися за свідоме тиражування неправди", - сказано у повідомленні.

Виборчий штаб Петра Порошенка звертає увагу на те, що ще одним джерелом поширення даного фейку став "Інтернет-ресурс, редагований та модерований відомим чорним піарником, який свою далеку від журналістики брудну справу прикриває репортерським статусом на каналі "1+1"".

"Така синхронізація зусиль ще раз доводить, що Володимир Зеленський – далеко не єдиний кандидат, фігурою якого Ігор Коломойський «ходить» на цих виборах. Так само він поставив і на Юлію Тимошенко", - наголосили у передвиборчому штабі Петра Порошенка  і закликали особливо ретельно перевіряти інформацію на предмет фейковості і недостовірності.

"Принагідно висловлюємо глибоке співчуття журналістам «1+1» у зв’язку із великими репутаційними втратами через те, що власник перетворив канал на антиекологічну фабрику із виробництва фейків, бруду і брехні проти тих, кого він вважає своїм політичним опонентом; кому він банально мститься за те, що два роки тому держава шляхом націоналізації банку врятувала вклади десятків мільйонів клієнтів, які були поставлені під загрозу корупційними оборудками його ПРИВАТних власників", - йдеться у заяві.

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Теги: Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Ігор Коломойський, вибори
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