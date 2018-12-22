На «Ягодині» виявили автівку, викрадену у Франції 3 роки тому

Луцькі прикордонники у пункті пропуску «Ягодин» виявили автомобіль Renault, який був у міжнародному розшуку.Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.Так в пункт пропуску «Ягодин», на в’їзд в Україну, прибув 54-річний українець на автомобілі французької реєстрації. Під час заходів контролю спрацювала база даних Інтерполу.Прикордонники одразу заблокували автівку та повідомили водію що транспортний засіб у розшуку. Виявилося що автомобіль Renault 1997 року випуску був викрадений у Франції більше трьох років тому.Охоронці кордону затримали автівку та передали співробітникам Національної поліції та сповістили Укрбюро Інтерполу в місті Києві.