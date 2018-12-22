На «Ягодині» виявили автівку, викрадену у Франції 3 роки тому
Сьогодні, 19:20
Луцькі прикордонники у пункті пропуску «Ягодин» виявили автомобіль Renault, який був у міжнародному розшуку.
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.
Так в пункт пропуску «Ягодин», на в’їзд в Україну, прибув 54-річний українець на автомобілі французької реєстрації. Під час заходів контролю спрацювала база даних Інтерполу.
Прикордонники одразу заблокували автівку та повідомили водію що транспортний засіб у розшуку. Виявилося що автомобіль Renault 1997 року випуску був викрадений у Франції більше трьох років тому.
Охоронці кордону затримали автівку та передали співробітникам Національної поліції та сповістили Укрбюро Інтерполу в місті Києві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.
Так в пункт пропуску «Ягодин», на в’їзд в Україну, прибув 54-річний українець на автомобілі французької реєстрації. Під час заходів контролю спрацювала база даних Інтерполу.
Прикордонники одразу заблокували автівку та повідомили водію що транспортний засіб у розшуку. Виявилося що автомобіль Renault 1997 року випуску був викрадений у Франції більше трьох років тому.
Охоронці кордону затримали автівку та передали співробітникам Національної поліції та сповістили Укрбюро Інтерполу в місті Києві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Юні гімнастки з Луцька тріумфували на турнірі в Польщі. ФОТО
Сьогодні, 19:59
На «Ягодині» виявили автівку, викрадену у Франції 3 роки тому
Сьогодні, 19:20
У Луцьку двоє братів увечері незаконно проникли в магазин
Сьогодні, 18:41
У Луцьку вкотре виявили нічну «наливайку»
Сьогодні, 17:33