вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Ягодині» виявили автівку, викрадену у Франції 3 роки тому

На «Ягодині» виявили автівку, викрадену у Франції 3 роки тому
Луцькі прикордонники у пункті пропуску «Ягодин» виявили автомобіль Renault, який був у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

Так в пункт пропуску «Ягодин», на в’їзд в Україну, прибув 54-річний українець на автомобілі французької реєстрації. Під час заходів контролю спрацювала база даних Інтерполу.

Прикордонники одразу заблокували автівку та повідомили водію що транспортний засіб у розшуку. Виявилося що автомобіль Renault 1997 року випуску був викрадений у Франції більше трьох років тому.

Охоронці кордону затримали автівку та передали співробітникам Національної поліції та сповістили Укрбюро Інтерполу в місті Києві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ягодин, кордон, Волинь, автомобіль, викрадення, Інтерпол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Юні гімнастки з Луцька тріумфували на турнірі в Польщі. ФОТО
Сьогодні, 19:59
На «Ягодині» виявили автівку, викрадену у Франції 3 роки тому
Сьогодні, 19:20
У Луцьку двоє братів увечері незаконно проникли в магазин
Сьогодні, 18:41
Тимошенко і Коломойський ведуть спільну кампанію, – штаб Порошенка
Сьогодні, 18:01
У Луцьку вкотре виявили нічну «наливайку»
Сьогодні, 17:33
Схожі новини
Повідомили актуальну інформацію щодо черг на кордоні Волині з Польщею Повідомили актуальну інформацію щодо черг на кордоні Волині з Польщею
22 грудень, 2018, 17:02
Через «Ягодин» чоловік хотів провезти причіп з підробленими документами Через «Ягодин» чоловік хотів провезти причіп з підробленими документами
03 вересень, 2018, 11:52
На Ягодині затримали «євробляхи» з підробленими документами. ФОТО На Ягодині затримали «євробляхи» з підробленими документами. ФОТО
30 серпень, 2018, 15:39
Віталій Кварцяний роздавав автографи на «Ягодині». ФОТО Віталій Кварцяний роздавав автографи на «Ягодині». ФОТО
22 серпень, 2018, 14:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
24 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:32
 1
Юні гімнастки з Луцька тріумфували на турнірі в Польщі. ФОТО
Сьогодні, 19:59
 0
На «Ягодині» виявили автівку, викрадену у Франції 3 роки тому
Сьогодні, 19:20
 0
У Луцьку двоє братів увечері незаконно проникли в магазин
Сьогодні, 18:41
 0
Тимошенко і Коломойський ведуть спільну кампанію, – штаб Порошенка
Сьогодні, 18:01
 0
Медіа
відео
1/8