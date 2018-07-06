У «Промінь» приїдуть актори серіалу «#Школа»*
Сьогодні, 20:30
Вже 4 квітня лучани матимуть можливість зустрітись з акторами популярного українського серіалу «#Школа».
На фан-зустрічі можна буде придбати брендову продукцію серіалу, сфотографуватись на фотозоні, стати свідком яскравої програми від акторів та навіть сфотографуватись з ними.
Нагадуємо, що актори серіалу вже не вперше виступатимуть у Промені. Минулого разу зал розважального центру був весь проданий, тому радимо придбати квитки завчасно.
Квитки: http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/shkola1
Довідка: +380 (68) 525 90 09
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На фан-зустрічі можна буде придбати брендову продукцію серіалу, сфотографуватись на фотозоні, стати свідком яскравої програми від акторів та навіть сфотографуватись з ними.
Нагадуємо, що актори серіалу вже не вперше виступатимуть у Промені. Минулого разу зал розважального центру був весь проданий, тому радимо придбати квитки завчасно.
Квитки: http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/shkola1
Довідка: +380 (68) 525 90 09
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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