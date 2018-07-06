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У «Промінь» приїдуть актори серіалу «#Школа»*

У «Промінь» приїдуть актори серіалу «#Школа»*
Вже 4 квітня лучани матимуть можливість зустрітись з акторами популярного українського серіалу «#Школа».

На фан-зустрічі можна буде придбати брендову продукцію серіалу, сфотографуватись на фотозоні, стати свідком яскравої програми від акторів та навіть сфотографуватись з ними.

Нагадуємо, що актори серіалу вже не вперше виступатимуть у Промені. Минулого разу зал розважального центру був весь проданий, тому радимо придбати квитки завчасно.

Квитки: http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/shkola1

Довідка: +380 (68) 525 90 09

У «Промінь» приїдуть актори серіалу «#Школа»*

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Теги: Промінь, серіал, Школа, фан-зустріч
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