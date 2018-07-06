У «Промінь» приїдуть актори серіалу «#Школа»*





На фан-зустрічі можна буде придбати брендову продукцію серіалу, сфотографуватись на фотозоні, стати свідком яскравої програми від акторів та навіть сфотографуватись з ними.



Нагадуємо, що актори серіалу вже не вперше виступатимуть у Промені. Минулого разу зал розважального центру був весь проданий, тому радимо придбати квитки завчасно.



Квитки: http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/shkola1



Довідка: +380 (68) 525 90 09





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже 4 квітня лучани матимуть можливість зустрітись з акторами популярного українського серіалу «#Школа».На фан-зустрічі можна буде придбати брендову продукцію серіалу, сфотографуватись на фотозоні, стати свідком яскравої програми від акторів та навіть сфотографуватись з ними.Нагадуємо, що актори серіалу вже не вперше виступатимуть у Промені. Минулого разу зал розважального центру був весь проданий, тому радимо придбати квитки завчасно.Квитки: http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/shkola1Довідка: +380 (68) 525 90 09

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію